Maduro es Herodes

Publicado el: 31 diciembre, 2016 Hora:11:00 AM

Dip. Omar Ávila

Luego de haber pasado por dakazos, billetazos y del robo descarado de más de 4 millones de juguetes a la empresa Kreisel, llegó el epkazo, el cual ha generado una nueva modalidad de bachaqueo en físico y online.

Esto, sumado a las múltiples expropiaciones que acabaron con la producción nacional, haciéndole creer al pueblo que con gallineros verticales, núcleos endógenos, etc. íbamos a tener lo necesario para nuestro consumo; que con areperas socialistas o ruta de la empanada iban a ser suficientes para cubrir la demanda de los que tienen menor poder adquisitivo ¿Dónde están?.

A propósito de la reciente celebración del día de los inocentes, me pregunto cuántos venezolanos seguirán creyendo en los cuentos de este gobierno, de la fulana guerra económica y decretos de emergencia, magnicidios, OLP y demás “planes” que utiliza el régimen como pote de humo para distraer a la ciudadanía de los principales problemas que hay en el país.

Hoy, en esta Patria revolucionaria, socialista y madurista – cabellista, en la cual no hay nada más inocente que las colas que hacemos a diario a las puertas de los supermercados, abastos, farmacias, sin ni siquiera saber que va a llegar o peor aun, si es que llega algo.

Siguiendo en la onda del día de los Santos Inocentes, me atrevo a afirmar que Maduro es Herodes, al tener hoy en día a la mayoría de los niños venezolanos sufriendo producto de sus malas y desacertadas políticas.

Me preocupa que los factores que se han venido abrogando la representación de la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio, continúen hablando más de la reestructuración, que de la solución de los problemas de nuestro pueblo. A ese pueblo que no le interesa si se va o si se queda Chuo Torrealba de la MUD, si reconocen o no a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, o si sigue Henry Ramos o entra Julio Borges, a la mayoría de los venezolanos lo que nos interesa es como y cuando vamos a salir de Nicolás Maduro y su combo; los ciudadanos no están esperando por la liberación de los presos políticos, porque tristemente no lo ve como una solución y ciertamente no lo es. La gente está esperando por su liberación y esta solo es posible con la salida de este régimen.

Considero patética la posición de quienes dicen ser lideres, y la falta de sintonía de estos con nuestro pueblo, y hago tal afirmación porque me asombra aun escuchar dela MUD dialogante -llámese el G3- que están esperando que el régimen cumpla con lo acordado en la mesa de diálogo, acuerdo hecho a la medida del gobierno.

Ante un pueblo cada día más obstinado, decepcionado, hastiado, que solo le está quedando como esperanza que explote un peo, cueste lo que cueste, a ver si así terminamos con esto de una vez por todas, ante lo que ya es del conocimiento de todos los venezolanos, de que en el 2017 de continuar con este régimen, se avizora un escenario peor del que estamos viviendo, ante esto urge una oposición amplia, sin exclusión, donde todos los sectores de la sociedad se encuentren representados más allá de un pequeño grupo de partidos, en fin, una Unidad cohesionada, que se le pueda parar firme y enfrentar a esta cuerda de hampones que hoy lamentablemente nos desgobierna. En eso estamos trabajando desde Unidad Visión Venezuela, no se trata de cambiar un cogollo por otro, (G4 por G15), pero tampoco lo es el de ampliar el ampliar el actual cogollo G4 por un G9.

