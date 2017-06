Iris Varela se postulará a la Asamblea Nacional Constituyente

Publicado el: 31 Mayo, 2017 Hora:4:12 PM

“Yo quiero ser constituyente, yo no me puedo perder participar en este proceso"

La integrante de la Comisión de Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Iris Varela, informó que se postulará como candidata a constituyente.

En este sentido, pidió al Ejecutivo Nacional permiso para inscribirse en el proceso que arrancó este miércoles 31 de mayo. “Yo quiero ser constituyente, yo no me puedo perder participar en este proceso, pero me voy a inscribir donde me corresponda”, expresó desde el estado Cojedes.

Asimismo, invitó a todos los venezolanos a ser participes en el proceso de inscripción de Constituyente.

Vía Unión Radio