Exigimos al Parlasur no ser indiferente a lo que ocurre en Venezuela

Publicado el: 31 Mayo, 2017 Hora:3:25 PM

Vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional y Parlamentaria del Parlamento de Mercosur, Marialbert Barrios

Uruguay ._ La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional y Parlamentaria del Parlamento de Mercosur, Marialbert Barrios, informó que la representación venezolana exigió a sus colegas del Parlsur no ser indiferente frente la crisis que enfrenta Venezuela desde el momento que el Tribunal Supremo de Justicia por orden de Nicolás Maduro rompió el hilo constitucional.

Barrios recordó en la sesión ordinaria XLVII del Parlasur que en 60 días de protestas han sido asesinados 60 ciudadanos reconocidos por la misma Fiscal General, quien también alzó su voz por la ruptura del hilo constitucional “nosotros no pedimos intervención de otra nación, pero si exigimos que no sean indiferentes a lo que ocurre en mi país, de manera pacífica hemos salido a manifestar, derecho consagrado en la Constitución que pretende ser eliminada para crear otra que se amolde a las necesidades del Gobierno que no acepta la apertura del canal humanitario, no respeta a la Asamblea Nacional, no quiere elecciones libres, niega la libertad para todos los presos políticos, pero sí invierte recursos del Estado para adquirir equipos bélicos y acentuar la represión, en vez de buscar solventar la escasez que ha consumido a nuestro pueblo”.

Mientras se daba el debate en Uruguay, los venezolanos fueron víctimas nuevamente de la represión por parte de funcionarios castrenses “lo único que se busca es llegar a instituciones que se dicen ser de todos los venezolanos, la Defensoría del Pueblo, El Ministerio de Interior y Justicia, Cancillería, en fin, a ninguna hemos podido, pero si lo hacen libremente los afectos al oficialismo mientras la mayoría es asfixiado por pensar distinto a Nicolás Maduro”.

La parlamentaria llamó a los venezolanos a no desmayar en la lucha que “unidos hemos emprendido, no se trata de un capricho de la oposición, se trata de un derecho que se nos quiere arrebatar por imposición de aquellos que se dieron cuenta que perdieron el apoyo popular, porque se desconectaron de la realidad de nuestra gente, terminaron abrazando la vida elitesca que siempre descalificaron y hoy nuestros niños, jóvenes, ancianos, todos recibimos gas lacrimógeno por levantar nuestra voz”.

Nota de Prensa