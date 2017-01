A Vielma Mora solo lo sostiene la ilegalidad del CNE, afirma el diputado Palencia

Publicado el: 31 enero, 2017 Hora:7:16 PM

Dip. Juan Carlos Palencia.

Nuevamente el diputado adeco al Consejo Legislativo del Táchira, Juan Carlos Palencia, desmintió las reiteradas acusaciones del gobernador José Vielma Mora en sus redes sociales, de incentivar olas de violencia y protestas en universidades del estado.

“Vielma Mora comenzó el 2017 con su novela cargada de mentiras, engaños y acusaciones sin pruebas como él acostumbra. Lanza otro pote de humo rojo porque sabe que está reprobado en su gestión y de paso quedó como la guayabera porque el presidente Maduro no lo llamó para el tren ministerial y ahora quiere reelegirse”, dijo.

Para el legislador, estos señalamientos obedecen a una campaña electoral adelantada del mandatario regional e intento de desviar la opinión pública, luego de denuncias realizadas por dirigentes regionales con respecto a presuntos actos de corrupción en la construcción de viviendas a directores de la gobernación.

“Creo que Vielma quiere tapar las denuncias que hizo un dirigente regional quien señaló que los directores de su gobierno están construyendo casas con el dinero del pueblo, quiere tapar ese escándalo”, precisó.

De acuerdo con Palencia, el gobernador estaría aspirando a la reelección pero la propia militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela se niega a esta solicitud.

“En su gestión el único beneficiado ha sido usted y su grupito de enchufados vinculados al gobierno regional que comercializan con alimentos y productos de primera la cesta básica jugando con las necesidades del pueblo”, apuntó.

El diputado recordó que, de acuerdo con el artículo 160 de la constitución venezolana, el gobernador tiene vencido su mandato puesto que fue electo por cuatro años y ya se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

“A usted Vielma Mora lo sostiene la ilegalidad del CNE. El pueblo no le va a dar la ñapa porque usted le ha dado la espalda, por eso le digo que en la única campaña que está montada Juan Carlos Palencia y el pueblo, es en su salida gobernador por la vía electoral. Junto al pueblo del Táchira vamos hacer una cruzada para que se vaya”, agregó.

Palencia rechazó que durante la gestión del gobernador haya sido acusado, repetidamente, de supuestas protestas violentas que a veces ni ocurren, por lo que exhortó a Vielma Mora consignar las pruebas ante el Ministerio Público.

“Estoy dispuesto a colaborar con las investigaciones. Cada vez que Vielma lanza falsas acusaciones me somete al escarnio público y me expone como blanco de ataque de los mal llamados colectivos, que no son más que paramilitares”, puntualizó.