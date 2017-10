Nellyver Lugo la del título chimbo está desesperada porque dejará el gobierno el 16: Duarte

El diputado a la Asamblea Nacional Franklin Duarte, sostuvo que la parlamentaria regional Nellyver Lugo, está desesperada porque sabe que el próximo 15 de octubre perderá la Gobernación del Táchira y tendrá que entregar su cargo como secretaria general de Gobierno, y por eso ataca a la abanderada de la Unidad a la primera magistratura regional, Laydi Gómez.

Duarte, dijo que las declaraciones de Lugo contra la candidata son vacías y evidencian el miedo que tiene porque sabe que perderá el poder, “a la señora del título falso, quien no ha sido responsable de darle la cara a los tachirenses y explicar sobre el título que compró de licenciada, le debo decir que Laidy Gómez va a asumir la Gobernación del Táchira y la va a asumir porque será el pueblo que tomará esa decisión el 15 de octubre”.

El parlamentario le recomendó a Lugo que prepare su acta de entrega, porque además de tener el periodo vencido, el pueblo con los votos le quitará el poder, “ Nosotros tenemos moral para defender a nuestra candidata porque fue electa en primarias, cosa que ustedes no hicieron , a ustedes le volvieron a imponer candidatos y por eso es que a lo interno del Psuv se están matando , nosotros vamos a defender esta candidatura porque gobernará para defender al pueblo , mientras que ustedes simple y llanamente gobiernan para un grupete del partido de Gobierno”, señaló.

Corrupción con los Claps involucra a su hija

Duarte dijo que la señora Nellyver Lugo poco sabe de ética y moral, entendiendo que no obtuvo un nivel de estudio superior, “y cuando digo moral le puedo recordar algunas cositas, para no sacarle tantas, por ejemplo, ¿qué tiene que decir usted sobre los depósitos de las caja y las bolsas del Clap que le hacen a una cuenta de su hija?, ahí tengo los recibos de pago, cuando usted quiera se los enseño en una rueda de prensa”, precisó.

Sobre la Asamblea Nacional –continuó – somos el único poder legítimo para la mayoría del pueblo venezolano y para el mundo entero, es que todavía no entienden por qué son las sanciones contra ustedes y contra su grupo, las sanciones son contra los jefes de gobierno, que han llevado a los venezolanos a la crisis que estamos viviendo y que se han encargado de violar los derechos humanos y la Constitución.

Anteriormente la diputada y ahora funcionaria del gobierno regional fue denunciada también en la columna de la periodista tachirense Sebastiana Barráez en el Semanario Quinto Día:

ALIMENTOS. El negocio de la comida en Táchira es éste. Si una gandola llega con harina, azúcar, arroz, pasta, etc. a un supermercado, está obligado a entregar el 30% de esos alimentos a la diputada Nellyver Lugo. Eso dizque es para elaborar combos vendidos entre la población y para los CLAP. “Hace mucho tiempo que no veo uno de esos combos”, murmura una buhonera. Esos productos son almacenados en los silos que están frente al Terminal de San Cristóbal. Los dueños de supermercados se quejan de tener que entregar ese 30% a Lugo. “Ella no paga flete, carga y descarga, ni riesgo, los empleados son del Estado y ella le vende a quien quiere”. En un galpón, cerca de la zona industrial de Paramillo, al lado de grifería Guayana, “ahí tiene comida Cobiserta y a 30 metros está maxiproveeduría”. Cobiserta es la Cooperativa de Bienes y Servicios de la Gobernación del Táchira. Maxiproveeduría es una empresa privada manejada por alias Tony. Sunagro. Es la que informa los alimentos que entran al Táchira. Es así como el jefe de la ZODI tiene conocimiento de qué entra al estado. Los alimentos regulados son asignados por Min-Alimentación, mediante guía aprobada. En ese negocio participa Néstor Vielma de la empresa Vieram, a quien recientemente un grupo de iracundos tachirenses le quemaron un galpón de alimentos. En el Táchira venden combos la diputada Lugo, alias Tony y Maxiproveeduría. Por cierto que esa Maxiproveeduría extrañamente dizque se metieron unos ladrones y se llevaron 50 televisores de esos que distribuyó Pdval. Alimentos regulados que fueron incautados a supermercados o comerciantes fueron a parar a maxiproveeduría. ¿Dónde está el control social y fiscal de la empresa que debe manejar la diputada Lugo y su esposo que es un militar retirado, Maxiproveeduría, Vieram, etc.? Urge que el gobierno nacional le meta la lupa a ese negocio, porque en Táchira no se consiguen alimentos. http://www.sebastianasinsecretos.com/2017/06/02/nada-que-prende-la-constituyente/

En cuanto a los 151 mil millones que aprobó Nicolás Maduro, el diputado de la Asamblea Nacional Franklin Duarte manifestó que: “me imagino que se los van a robar porque si en algo son buenos es en robar y atracar, ustedes son doctores en corrupción, pero les puedo asegurar que cuando Laidy Gómez llegue a la gobernación va a revisar para dónde se fue ese dinero”.

Quieren seguir robando con decreto de emergencia

Finalmente hizo referencia al decreto de emergencia económica en el estado para dar mayor celeridad en la ejecución de los recursos y en ese sentido señaló que pareciera que ese decreto es para terminar de raspar la olla, “son un forajidos , con ese decreto aumentarán la corrupción en la frontera , en las trochas, en las multas , en el efectivo que se cobra en el estacionamiento de la plaza de toros de Pueblo Nuevo, son doctores para robarse el dinero del pueblo y ahora lo quieren tapar con un decreto de emergencia regional”.