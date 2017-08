Pizarro: “combinemos calle y voto para salir de la tragedia histórica que representa Maduro”

Publicado el: 30 Agosto, 2017 Hora:2:34 PM

El diputado Miguel Pizarro junto al diputado a la AN y candidato a gobernador por PJ, Juan Requesens.

El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, dijo que “no es momento de retroceder, ni de detenernos, hoy el mundo nos ve como una fuerza mayoritaria porque ganamos el parlamento; hoy tenemos que avanzar en la destrucción de la simbología de poder de un régimen que internacionalmente e internamente está reconocido como una dictadura. No podemos retroceder, no podemos rendirnos ni asustarnos. Combinemos calle, voto y presión internacional, porque es el único camino que nos va a permitir que Maduro, esa tragedia histórica que nos condena, más nunca vuelva a gobernar este país”.

Pizarro vino a San Cristóbal para apoyar la candidatura del también diputado Juan Requesens a la Gobernación. En la Plaza María del Carmen Ramírez, conocida como plaza Los Mangos, el parlamentario señaló que “Venezuela vive uno de los tiempos de turbulencia y crisis más grande de su historia. La desesperanza y el miedo no nos pueden ganar la pelea. Hay que cambiar la forma en que entendemos la política. Tenemos un reto, y es que claramente en unas semanas no queríamos estar votando para escoger gobernadores, sino que debería ser para escoger presidente, pero ante las maniobras del CNE, nuestro deber es demostrar que podemos derrotarlos en cualquier escenario”.

Reiteró Pizarro que la claves son resistencia de calle, resistencia electoral y resistencia institucional: “hoy estamos en Táchira para acompañar a un hermano con quien he enfrentado a la peor de las hegemonías, y Juan hoy es precandidato entendiendo que esto no es una fiesta electoral, que no se trata del candidato más bonito, ni del que más promesas hace, sino de garantizar en las gobernaciones espacios de combate, de transformaciones y de rescatar a más de un millón de personas que labora en las gobernaciones y que hoy están oprimidos, chantajeados, perseguidos y debemos liberarlos de ese yugo”.

También aclaró para la ciudadanía que las acciones no se tratan de mantener espacios, se trata de pensar los escenarios planteados: “¿aquí tenemos más fuerza con Requesens en la gobernación, o con Vielma Mora en la gobernación? No se trata de escoger a quien prometa escuelas, viaductos, porque entendemos que no se va a gobernar en forma convencional, pero si votamos haremos el ejercicio más insurreccional que se puede hacer en dictadura, que es escoger y cuidar el voto, y así tendremos al jefe político que encabezará el reclamo y la lucha contra Maduro”.

Aclaró Pizarro que Requesens no está inhabilitado: “todos los días alguien dice que a Requesens hay que perseguirlo, meterlo preso, y eso solo busca amenazar a quien representa el mayor rostro de combate y de lucha, y con ese mensaje quieren debilitar la convicción de votar. Las elecciones no son un fin, son un medio para alcanzar al fin”.

Reconoció el diputado nacional que hay errores que deben corregirse en el parlamento nacional, y que no hay excusa para que no haya participación de los diputados, y destacó que hay que seguir con la autocrítica y no abandonar la Asamblea que hoy es el foro político para contrastar al gobierno, es una trinchera de lucha en la que debemos reforzarnos.

Con respecto a las acusaciones del gobierno regional, sobre posibles acciones durante en juego entre Venezuela y Colombia en San Cristóbal, dijo que el gobierno sufre de ataque preventivo, y aseguró que Vielma pretende meter la tramoya hasta en lo más sagrado que tiene el Táchira que es el deporte y el fútbol que nos une.

Asamblea en Barrio Sucre

Miguel Pizarro acompaño a Juan Requesens, en una caminata en el sector Barrio Sucre, que concluyó con una asamblea con los vecinos: “estuvimos en esta zona, de resistencia, de lucha, uno de los lugares del país más afectados por la represión, por la saña desmedida del gobierno nacional, y desde allí le recordamos a nuestra gente que seguimos trabajando por el cambio político que merecemos”.

Luego de ser recibidos en los hogares de Barrio Sucre, Libertador, Urbanización Sucre, y contar con el respaldo y el mensaje de apoyo de centenares de personas, se dirigieron a los asistentes a la asamblea para recordarles que el 10 de septiembre es un compromiso de los tachirenses, escoger al candidato que representará a la unidad, para que, definitivamente se tenga, al mejor hombre para sacar a Vielma de la Residencia de Gobernadores, y ese hombre es Juan Requesens.