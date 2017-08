Esta tarde llega la selección Colombia a San Cristóbal

La selección colombiana de fútbol tendrá un ligero paso hoy por Cúcuta en su camino para llegar a San Cristóbal, ciudad que albergará mañana el encuentro entre el combinado cafetero y su similar de Venezuela, por la fecha quince de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Rusia-2018.

El plantel colombiano llegará a la capital nortesantandereana en un vuelo chárter, porque “las aerolíneas colombianas no están viajando a territorio venezolano por la situación que vive ese país”, confirmó ayer el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en declaraciones entregadas a medios de la capital de la República.

Por su parte, Venezuela se está entrenando desde el domingo en la cancha alterna del Deportivo Táchira, en San Cristóbal, buscando llegar en óptimas condiciones a los partidos ante Colombia y Argentina.

El itinerario de Colombia

El arribo de la selección Colombia a tierras tachirenses está previsto para esta tarde, por el Puente Internacional Tienditas, en Ureña.

Los colombianos llegarán aproximadamente a las 3:00 de la tarde al aeropuerto internacional Camilo Daza, de Cúcuta, y de inmediato abordarán un bus en el que cruzarán la frontera para llegar a San Cristóbal vía terrestre.

Un operativo de aproximadamente 600 policías custodiará el bus que trasladará a Colombia desde el aeropuerto de Cúcuta hasta el puente de Tienditas.

“Yo respondo por la seguridad de mi ciudad si la selección Colombia llega de paso o se aloja en un hotel de acá. Después de cruzar el puente ya no podemos hacer nada y yo como alcalde de la ciudad he decidido no asistir al partido porque no me siento seguro allá”, dijo ayer el alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala

Según lo expresado por el presidente de la federación colombiana, Ramón Jesurúm, en Cúcuta los aficionados no podrán escoltar el bus de Colombia en caravana, pues la selección llegará con el tiempo exacto para cruzar la frontera y viajar a San Cristóbal.

Por su parte, las autoridades colombianas aseguraron haber coordinado con la fuerza pública venezolana el traslado de la selección cafetera hacia el vecino país.

“Ya hay coordinaciones con la Guardia Nacional que los van a recoger en la frontera”, dijo el general Gustavo Moreno, comandante de la Región 5 de la Policía.

Moreno además indicó que el traslado del bus hasta Ureña se hará en una caravana cerrada, que estará acompañada por la Policía, agentes de tránsito y ambulancias.

Una vez terminado el encuentro en San Cristóbal la selección Colombia regresará a Cúcuta para abordar un vuelo a Bogotá, y posteriormente viajar a Barranquilla para preparar la próxima fecha ante Brasil.

Colombia se ubica en el segundo lugar, con 24 puntos, solamente superada por Brasil, con 33 y con su pasaje a Rusia en el bolsillo.

21 años sin ganar en Venezuela

El seleccionado tricolor dirigido por el argentino José Pékerman intentará romper una racha de 21 años sin ganar en territorio venezolano, ante una selección vinotinto que ya no tiene oportunidad de clasificar a Rusia-2018.

La última victoria de Colombia en Venezuela fue el 15 de diciembre de 1996, justamente en San Cristóbal, en la eliminatoria sudamericana para Francia-98. Los goles los anotaron Iván René Valenciano y Jorge Bermúdez.

Últimos resultados

Venezuela 1 – 0 Colombia. 26 de marzo de 2013 en Puerto Ordaz. Gol de Salomón Rondón.

Venezuela 2 – 0 Colombia. 31 de marzo de 2009 en Puerto Ordaz. Goles de Juan Arango y Miku.

Venezuela 0 – 0 Colombia. 26 de marzo de 2005 en Maracaibo.

Venezuela 2 – 2 Colombia. 24 de abril en San Cristóbal. Goles de Alexander Rondón y Juan Arango, por Venezuela; y Gerardo Bedoya y Víctor Bonilla, por Colombia.

Venezuela 0 – 2 Colombia. 15 de diciembre de 1996 en San Cristóbal. Goles de Jorge Bermúdez e Iván René Valenciano.

