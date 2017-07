El 04 de Julio…

Por Robert Alvarado

La libertad justa significa actuar libremente según nuestra voluntad, estando nuestros derechos delimitados únicamente por los derechos de los demás. Thomas Jefferson

Escuchar la fecha del 04 de julio muchos nos vamos el Día de la Independencia de los Estados Unidos ese día es de fiesta nacional para los norteamericanos el de la independencia. Se marca la firma de la Declaración de Independencia en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio británico que se vivió en aquel momento. De allí nacieron las demás independencias y se rego por todo el continente americano. Recordar es vivir pero no voy hablar de los gringos de su patriotismo sino de una mujer que meses atrás un policía de la El PoliLara, (http://www.talcualdigital.com/Nota/138300/abren-proceso-administrativo-a-funcionario-de-polilara-que-detuvo-a-la-fiscal-general) en el punto de control San Jacinto, al oeste de la ciudad de Barquisimeto del estado Lara. La detiene junto su caravana de protección, que iba ella y se pone brava porque la detiene y mas brava se pone la mujer porque el funcionario la llamo en forma cariñosa “mi reina” y ella lo mando a detener con los guardias nacionales que la acompañaba en su comitiva por considerar una falta de respeto a su investidura como Fiscal General de la Republica. Esa es Luisa Ortega Díaz quien se rebeló por estar en desacuerdo con el régimen.

Una pelea entre grupos de ese chavismo moribundo que cada día se ven cayéndose a pedazo por intentar mantenerse en el poder como lo hacen los dictadores. A través de poderes arrodillados caso vimos que La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, (https://www.youtube.com/watch?v=W2mjQUVw8yg) presidida por el magistrado Maikel Moreno, aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, en la solicitud de antejuicio de mérito que interpuso contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. Se fijo una audiencia oral y pública para el martes 4 de julio del 2017.

No es fácil hablar de este tema como dijo un forista y pongo sus palabras “…Con la fiscal se puede decir, como Luis Herrera, tarde piaste pajarito. ¿Dónde estaba todos estos años y no dijo nada? ¿No fue ella una de las que “garantizó” el debido proceso al presidente de la CTV cuando la huelga de 2002? ¿Dónde estaba ella cuando Chávez, como ella misma lo denuncia, ahora, hacia las leyes para poder castigar a sus enemigos? ¿Dónde estaba ella cuando le quitaron las competencias al Distrito Capital? Habla de la herencia de Chávez, del legado del comandante eterno y mayor legado, su hijo, es Nicolás Maduro y toda esa mafia de militares corruptos. Por el contrario fiscal, hay que acabar con todo, repito TODO, lo que significa chavismo…” La cual se quedo cortó el mensaje. Quien persiguió a muchos opositores del gobierno y aquellos eran obstáculo a la revolución Luisa Ortega ejecutaba las órdenes y lo ejecutaba en la guillotina judicial del TSJ. Haciéndole y ejecutando ante juicio de merito casos emblemáticos tales como: Wilmer Azuaje, Carlos Jiménez, Richard Mardo, Juan Carlos Caldera (https://www.youtube.com/watch?v=Pfvmone2NaQ) y sin contar la lista larga de presos políticos perseguidos por los llamados esbirros del Ministerio Publico. Todos ellos ejecutado al estiloMaximilien Robespierre como también lo dijo una vez en un programa de televisión el prófugo (https://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s) el magistrado del TSJ Eladio Aponte Aponte, “…Todos los fines de semana, especialmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vicepresidencia (…), con la presidenta del TSJ, la Fiscal General, la Procuradora, la Contralora, presidente de la Asamblea Nacional (…) y una que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De allí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela…” pero se invirtieron los papeles en esta película, Luisa está hoy en el banquillos de los acusados a quienes ella unas veces apoyo con su cargo y vienen por ella no como Fiscal General de la Republica sino como acusada y traidora del régimen de Maduro. Por la cual no apoyo esta aberración jurídica ante mencionada como un diputado tiene poder para pedir un antejuicio de merito contra un miembro del alto poder del estado que los canales correspondiente como lo establece las leyes venezolanas y no un caprichos personalista. En que estos accionantes se aferran a una sentencia totalmente anticonstitucional porque eliminan de un plumazo una parte importante del Poder Moral. Moral que ellos por supuesto no tienen porque la preside el Defensor del Pueblo Tarek William Saab y no le ha dado respuesta contundente sobre la crisis que vive el país.

Lo que se ilumina es que el régimen se va imponer en esta aberración judicial. En vulnerar los derechos políticos y sociales de la gran mayoría de venezolanos y no conforme con eso impone ahora la violencia física por parte de los organismos de seguridad y paramilitares llamados colectivos en el plan que lleva por nombre respuesta cívico-militar. Los que estamos de la otra acera vemos que Luisa está recibiendo de su propia medicina siendo Fiscal General Republica. Se le prohíbe la salida del país y se ordena congelar sus cuentas bancarias. Algo que hizo una vez ella en tiempo atrás al Editor del Diario El Nacional Miguel H. Otero en donde solicitó la congelación de cuentas, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y el uso de tarjeta de crédito para congraciarse ella con el régimen (https://www.youtube.com/watch?v=J5JQcfLRN-I) y esa misma gente que hoy la tilda de loca comparándola (https://www.youtube.com/watch?v=ouNIuhAez3c) con Diógenes Escalante.

No quiero pensar la Fiscal General va por el mismo camino que nos dejo Luis Tascon el recordado por la Lista Tascon. Esa Lista lo que generó fue una escalada de persecuciones políticas para aquellos opositores del comandante Chávez. Esa lista también llegó al extremo de penetrar al poder judicial, donde muchos Jueces fueron botados sin derecho al pataleo; así también la discriminación creció y por tal efecto no pudo pararse esta lista y se metió en todos los organismo del Estado. Se calcula que más de 2.000.000 personas fueron despedidas de sus trabajos en el gobierno, alcaldías, gobernaciones o empresas que contrataban con las autoridades, y después de transcurrir el tiempo el mismo amo de esta rebolucion Hugo Chávez pidió a sus gobernadores, alcaldes y ministros “archivar y enterrar la famosa lista de Tascón”. Haciendo un gesto de gracia cuando ya el mal estaba hecho sin importarles como muchas familias quedaron desempleadas y sin vivienda como es el caso de los ex trabajadores de la empresa petrolera. Después de usado el Tascon por el régimen lo botaron y sacaron haber hechos críticas de las corrupciones y guisos que presuntamente estaba vínculo (https://www.youtube.com/watch?v=yffWVrg-5Sw) con Diosdado Cabello. Botado de las filas del gobierno nadie lo quiso en la oposición los hechos antes mencionados por el Apartheid dejado por Tascon. Y No es de negar salvo a ojitos lindos siendo ella Fiscal General solicita sobreseimiento a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por una denuncia formulada el año 2009 ante el Ministerio Público por el procurador del estado Bolivariano de Miranda, Rafael Guzmán Reverón, contra Diosdado Cabello, por la supuesta comisión del delito de malversación durante su desempeño como gobernador de la mencionada entidad. Eso no se olvida pero hoy para los madurista es la mala de la película.

Ese 04 de julio se puede pasar muchas cosas en el Tribunal Supremo de Justicia, hasta pudiera especular en que la justicia se va quedar en los pasillos del TSJ fuera de la Sala y es posible que la audiencia sea a puerta cerrada para que no sea televisada como paso con los ex diputados AN (https://www.youtube.com/watch?v=sPii-2hUr0o) Richard Mardo y Juan Carlos Caldera. Que no va estar Luisa Ortega en la figura acusadora sino acusada como fue en sus últimos tiemposRobespierre que su misma justicia lo llevaron a la guillotina por creerse el todo poderoso…

