Llaman a desconocer decreto del gobernador por inconstitucional

Publicado el: 30 Abril, 2017 Hora:10:40 AM

Dip. Franklyn Duarte.

El diputado nacional por el Táchira, Franklin Duarte, asegura que el gobernador José Gregorio Vielma Mora “ratifica una vez más que lo que se vive en Venezuela, además de ser un régimen antidemocrático es anárquico, al emitir el decreto 175 a través del cual pretende prohibir las manifestaciones de calle, señalando como delitos los abusos que han cometido los cuerpos policiales represivos y los grupos paramilitares que él comanda”.

En este sentido expresó Duarte que ese decreto “a quienes tiene que aplicárselo es precisamente a los paramilitares colectivos y a los cuerpos represivos que hemos visto en distintos videos destruyendo bienes privados en urbanizaciones, vehículos, portones. Parece que él (el gobernador) no ha visto ninguno de esos videos; nosotros no tenemos ningún problema en mostrárselos, porque los tenemos como evidencia, para que vea a los uniformados de la policía de la cual él es jefe, con la cara cubierta, con objetos contundentes en las manifestaciones, así como guardias nacionales arrojando piedras, botella, hay fotos y videos si es que no ha visto eso”.

Igualmente Duarte rechazó los ataques que han afectado a entes públicos como prefecturas, oficinas del Saime, comandos de cuerpos represivos, “pero de estos ataques sabemos que han sido propiciados por infiltrados de los ‘paramilitares colectivos’ porque está claro ante la Nación y ante el mundo que los sectores de oposición y el pueblo de Venezuela solo queremos elecciones, el establecimiento de un canal humanitario para que lleguen al país alimentos y medicinas, la liberación de los presos políticos y el enjuiciamiento a los magistrados golpistas que están en el Tribunal Supremo de Justicia.

– Un gobernador ilegítimo, pues ya tiene vencido su período para el cual fue electo, no puede emitir un decreto de esta magnitud que además contraviene varios de los artículos establecidos en la Constitución de la República que garantizan a los ciudadanos manifestarse libremente en la calle.

Los que tienen que cumplir ese decreto –dijo Duarte- son los represores, y los ‘paramilitares colectivos’ a quienes estamos cansados de ver generando caos de manera conjunta cada vez que la oposición pretende llegar a entregar sus requerimientos a las instituciones del estado, por lo que hago un llamado a los habitantes de cada uno de los 29 municipios que conforman el Táchira a desconocer en su totalidad ese decreto de Vielma Mora que representa lo mismo que hizo el TSJ en contra de la Asamblea Nacional, que no es otra cosa sino el desconocimiento a la norma establecida en nuestra Carta Magna.

Indicó el parlamentario nacional que “este 1ero de mayo le vamos a demostrar a Vielma que el Táchira sigue firme y ni la represión y menos un decreto ilegal frenarán el deseo de cambio que la gente está manifestando con sus marchas y protestas legítimas en la calle, garantizadas en el artículo 68 constitucional, que por cierto prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas para controlarlas, el cual se ha cansado Vielma Mora y su jefe Nicolás Maduro de violar reiteradamente”.

Ratificó la invitación a la marcha prevista para el primero de mayo en San Cristóbal, la cual partirá desde la Plaza Daniel Tonoco en la Avenida Carabobo y desde la Casa Sindical en la Avenida Libertador hasta llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, para pedirle a Tareck William Saab “desde esta región de Los Andes que sea varón, que asuma la misma valentía de su hijo y le diga a este régimen que ya el pueblo no aguanta y debe cambiar”.

– El lunes demostraremos una vez más que el Táchira se respeta y que sin duda alguna somos el estado donde realmente nació la democracia, porque nuestra única arma es la Constitución la cual nos permite desconocer ese decreto ilegal que emite un gobernador ilegítimo, con su periodo vencido. A Vielma Mora lo que le queda es que reúna a la gente que comanda y les lea ese decreto que los describe con exactitud, porque el Táchira se mantiene con su lucha pacífica en la calle donde la salvaje represión no ha logrado amedrentar a este pueblo, menos lo va a hacer un decreto del “pequeño gerente” ilegal que no pudo ni podrá con un pueblo trabajador y resteado con los principios democráticos.