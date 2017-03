Diputados chavistas justifican golpe de estado al Parlamento y lo califican de “Autosuicidio”

Publicado el: 30 Marzo, 2017 Hora:2:31 PM

El presidente del Consejo Legislativo, Omar Hernández señaló que “al mejor estilo de Carlos Andrés Pérez en la cuarta República, la Asamblea Nacional opositora se autosuicidó, pues mantenerse en desacató es desconocer el mandato del pueblo, claramente expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fuera aprobada mediante el voto popular de 1.999”.

Hernández rechazó de que se pretenda generar una matriz de opinión negativa sobre el Tribunal Supremo de Justicia luego de la sentencia dictada este miércoles en las que desconoce a la AN y asume las funciones legislativas del parlamento.

Dijo el parlamentario que la AN se “auto disolvió al incurrir en desacato a la sentencia emanada de este máximo órgano judicial. “Cuando un poder desacata sentencias judiciales del máximo constitucional, obviamente está al margen de la ley, mientras no subsane ese error se ha autodisuelto”.

Mientras tanto, la diputada Zoraida Parra dijo que “el único golpe consumado en Venezuela a luz del día, es el dado por la Asamblea Nacional, quienes se mantienen en estado de facto y en desacato permanente, en nuestra nación si ha habido un órgano institucional actuando al margen de las leyes de la república y con reiteradas posturas de conductas impropias contrarias a las leyes y al estado del derecho es la actual Asamblea Nacional en desataco”.

Parra en compañía de los parlamentarios, Omar Hernández, Luis Mendoza y Jonathan García señaló que “aquí los golpistas de siempre son la derecha venezolana, literalmente en el 2002 y hoy cuando han pateado la mesa de diálogo y con todas las instancias que se han establecido para que gobierno y oposición se puedan sentar a dilucidar un camino hacia la paz y la gobernabilidad como debe ser”.

Añadió, “aquí hay cuatro poderes: Judicial, Moral, Ejecutivo y justamente, el único que no se encuentra coherente es el poder Legislativo nacional que desde hace mucho tiempo ha hecho caso omiso a las sentencias emanadas del TSJ”, apuntó.

“Mientras tanto el poder Ejecutivo y el Moral, incluso lo decía el representante del Consejo Moral Republicano, que es el Defensor del Pueblo, quien representa a la Contraloría, quienes han expresado que todas las instancias habrá que agotarlas para que Venezuela sea respetada su soberanía, defensa territorial y su integridad”.

“Desde el Consejo Legislativo el bloque de la patria, seguirá apoyando de manera contundente las actuaciones del TSJ, por estar apegado a derecho y por estar respetándose el mismo, lo que ha decidido la Sala constitucional del TSJ”.

Dijo Parra, que “ellos como diputados saben que hay carácter vinculante y que tiene valor Edgar Orme (sic), es decir, que tiene oponibilidad, esa es la norma, la interpretación del artículo 33 y definitivamente la AN no puede seguir en desacato, porque no puede crear un estado fallido donde no lo hay, porque es simplemente un poder, mientras que los otros poderes siguen en sus competencias y en pleno uso de sus facultades establecidas en la Carta Magna”.

Explicó que “solicitado como fue por el Gobierno Nacional, a través de los órganos competentes se hizo una interpretación del artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, en tal sentido la Sala Constitucional vigilará y garantizará que las condiciones establecidas para negociaciones, contratos, convenios por parte de PDVSA sobre el manejo de sus hidrocarburos lo hará bajo la vigilancia de esta Sala y en las condiciones que se hizo la interpretación del artículo 33”.

Finalmente señalaron que “el Poder Ejecutivo está actuando en uso de sus facultades legales y el TSJ como máxima instancia judicial también está ejerciendo sus deberes en el marco de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Con información de Prensa CLET.