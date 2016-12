Ordenación diaconal en la Catedral de San Cristóbal

Publicado el: 29 diciembre, 2016 Hora:3:37 PM

Ángel Yohan Guerrero fue ordenado Diácono y, designado Vicario de la parroquia Sagrario Catedral y cooperador de la Pastoral Juvenil

“La Iglesia confía en ustedes. Dios los llama. No fallen ni se cansen. El Señor los destina a ser sabios y experimentados testigos y servidores para el pueblo de Dios. Ese mismo Pueblo espera mucho de ustedes. No lo defrauden”. Dijo el Obispo de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, al nuevo Diácono Ángel Yohan Guerrero, y los seminaristas que fueron admitidos a las órdenes sagradas.

La ceremonia se efectuó este jueves, 29 de diciembre, en la parroquia Sagrario Catedral de San Cristóbal. Acompañaron Sacerdotes, seminaristas y fieles de la Iglesia local. En la homilía el Obispo reflexionó sobre las características necesarias para ser designados en los oficios del ministerio sacerdotal: “ser sabios y experimentados”.

“La experiencia no la da sólo la práctica, sino sobre todo el permanente encuentro tanto con Dios como con el pueblo. Por eso, una persona que no haya demostrado su vinculación permanente con Dios y su fraterna comunión con su gente, no da garantía y no puede ser elegido para el ministerio”, dijo el Obispo.

Y explicó que “la sabiduría se fortalece ciertamente con la Palabra de Dios y la sana doctrina, que se va conociendo en las aulas del seminario y en la formación personal de cada candidato. Pero la sabiduría no consiste en poseer algún título profesional o técnico”.

“Sólo quien es experimentado y sabio, aun cuando siga estando en el camino de la perfección, podrá hacer realidad lo que la misma Palabra de Dios nos enseña acerca del ser y del quehacer de un ministro de Dios: en primer lugar es servidor, no al estilo de los reyes de la tierra que oprimen y discriminan”, concluyó el Obispo.

El nuevo Diácono, Ángel Yohan Guerrero, recibió en su primer encargo pastoral ser Vicario de la Catedral de San Cristóbal, y cooperador de la Pastoral Juvenil Diocesana.

El Diácono Guerrero es oriundo de la población de El Cobre. Terminó su formación en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, en julio de 2015, y también ha prestado su servicio pastoral en la parroquia San José Obrero, en el Municipio Torbes.

Prensa Diócesis SC