Protestan en Michelena por falta de gas doméstico y agua

Publicado el: 29 diciembre, 2016 Hora:12:23 PM

Los vecinos molestos cerraron la vía principal para exigir a Pdvsa e Hidrosuroeste cumplir con el servicio.

“Como una irresponsabilidad e incapacidad del gobierno”, calificó el concejal Ernesto Rampaly, la prestación de servicios públicos en el Táchira, lo que hoy se evidencia una vez más con el despacho de gas doméstico, escasez de agua y constantes cortes eléctricos,“ que genera angustia en la mayoría de familias de Michelena que tienen más de tres meses sin ver los camiones de distribución, lo que motivó la toma de la carretera panamericana, a la altura del Uvito, como medida de presión para evitar mayor burla, por lo que exigimos a Pdvsa gas comunal, que cumplan con sus funciones”.

Rampaly, edil del Concejo Municipal de Michelena, subrayó que “en nuestra jurisdicción cuando no es la electricidad, es el agua. Más de seis días-aseguró- tiene Hidrosuroeste sin bombear agua a nuestro municipio. Los cortes eléctricos son constantes. Nuestra gente está molesta. No es posible que ni siquiera en la temporada más bonita del año, donde la familia se reúne, comparte, se recrea, estemos tranquilos; al contrario, tenemos estas penurias, de no contar con luz, agua y gas por lo que la preparación de los alimentos, queda cuesta arriba.

La prestación de servicios públicos por parte del gobierno cada vez es más caótica en el Táchira. Todos los servicios que lidera el Gobierno Revolucionario, empeoran el bienestar de todas las comunidades y en Michelena, ya estamos cansados, por lo que las comunidades mantendrán su acción de protesta, subrayó.

–Es una falta de respeto, semana tras semana prometían que vendrían y todo fueron promesas incumplidas, por los que los vecinos están dispuestos a mantener la paralización de esta arteria vía. A ello se suman los habitantes de Los Guamos, Santa Eduviges, Casco Central, amenazan con irse a huelga si no llegan los camiones del gas. Es responsabilidad del gobierno, que tiene a personas incapaces frente a estas empresas prestadoras de servicio. Todo lo que agarra el gobierno lo acaba, puntualizó el edil. NP