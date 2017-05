“Me dejaron sin herramienta de trabajo y sin el sustento de mi familia”

Publicado el: 29 Mayo, 2017 Hora:9:48 PM

José Colmenares chofer del autobús de la línea Santa Teresa quemado este lunes

José Colmenares, víctima del vandalismo que este lunes quemó su unidad de transporte, llamó a la paz y a que “no se sigan cometiendo hechos violentos como el ocurrido la mañana de este lunes cuando se me dejó sin mi herramienta de trabajo y sin con qué llevar el sustento diario a mi familia”.

El conductor de la unidad que cubre la ruta de Pueblo Nuevo narró los hechos y aseguró que se movilizaba por la avenida “Carabobo”, cuando fue sorprendido por unas 20 personas quienes “amenazaron con quemar a los pasajeros que se transportaban en la unidad, pero luego de dialogar los dejaron bajar y me trasladaron hasta la avenida Ferrero Tamayo”.

Señaló que “no les vi armas, pero sí llevaban muchas bombas molotov en las manos, con las cuales amenazaban incendiar y quemar a los pasajeros que a esa hora se movilizaban en la unidad. Y también prenderme fuego a mí”.

“Al principio me dijeron que necesitaban la unidad para atravesarla en la avenida que sería cerrada. Pero apenas llegué, esas personas que actuaron de forma agresiva comenzaron a prenderle fuego al autobús”, indicó el chofer afectado.

Explicó que por todos los medios trató de conversar con los atacantes “a quienes de manera pacífica les pedí una y otra vez que no me quemaran el autobús, porque es mi única arma de trabajo, pero en forma muy rabiosa me hicieron a un lado y le prendieron fuego al vehículo”.

“Esa gente no quiso oírme. No pude hablar con ellos y al final me dejaron sin mi instrumento de trabajo y sin con qué responder al mantenimiento de mi familia, ya que dependíamos de mi labor diaria con esa unidad de transporte”, dijo el afectado.

A la par de convocar a la paz y a la cordura, también hizo un llamado a las autoridades regionales “para ver si logran, de alguna manera, ayudarme para poder continuar trabajando y alimentar a mi familia, porque esa unidad era mi única forma de ganar el sustento diario para mi familia”.

Los acontecimientos referidos por Colmenares ocurrieron este lunes 29 de mayo en horas de la mañana, en los alrededores de la iglesia Santísimo Salvador en la avenida Ferrero Tamayo, donde además del autobús, también los violentos incendiaron dos carros tipo taxi.

En horas de la tarde, desde la GNB se informó que para dispersar la manifestación actuaron efectivos del Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana, PNB y Policía del estado Táchira, quienes removieron los escombros y levantaron las barricadas.

Se informó también que luego de las acciones violentas de la mañana, fueron detenidas por las autoridades unas 40 personas como responsables del cierre de la vía y la quema de los 2 taxis y la unidad de la ruta de Pueblo Nuevo.

Teresa Márquez Soto