Roberto Enríquez no es presidente ni militante de Copei: Urrieta

Publicado el: 29 Marzo, 2017 Hora:6:33 PM

El presidente de la Junta Ad Hoc de Copei, Pedro Urrieta, con los demás directivos de ese partido.

El Presidente Nacional del partido Socialcristiano, Copei, Pedro Urrieta, reiteró que Roberto Enríquez y Robert García “no son autoridades de Copei” ni tampoco miembros de esa organización política, en virtud de que fueron expulsados en el mes de diciembre de 2016 por “sus reiteradas agresiones al partido, su dirigencia y militancia”.

Urrieta desestimó el llamado que han hecho algunos ex dirigentes de Copei a no validar.”El socialcristianismo está representado en Copei, su ideología nos invita a proteger nuestro partido, a mantenerlo vivo. Lamentamos por desleales con la organización los llamados a no validar, para que Copei desaparezca”, criticó.

Asimismo, confirmó este martes que Copei continuará con su trabajo para lograr la validación de la tolda verde ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los reparos del mes de mayo.

“A pesar de todas las adversidades Copei participó en el proceso de validación del pasado fin de semana (25 y 26 de marzo) en todo el país y seguirá trabajando para lograr alcanzar la meta en los reparos del mes de mayo”, aseguró.

Urrieta manifestó que lo ocurrido con Copei durante el proceso de validación demostró que no era viable efectuar simultáneamente la validación de varias organizaciones grandes el mismo día.

“Tuvimos razón en solicitar al CNE el cambio de fecha, para evitar la competencia en las máquinas y así facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los militantes de los partidos”, reiteró.

Recordó que la solicitud realizada sobre la base del precedente de cambio de fecha al partido Primero Justicia no tuvo respuesta del ente electoral y afirmó que desde la dirección de Partidos Políticos del CNE se generaron dudas sobre la fecha de validación de Copei.

“Las casi cuarenta mil firmas logradas a nivel nacional nos permite continuar con este esfuerzo para preservar el legado de más de 71 años de historia, con todo lo que ha significado este partido para tanta gente en el país”, dijo Urrieta.

Aprovechó para agradecer a la militancia de Copei que validó por el partido este 25 y 26 de marzo e invitó a quienes todavía no lo han hecho a participar en los reparos en el próximo mes de mayo.