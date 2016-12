Miles de trabajadores de alcaldías de oposición condenados a la miseria por el gobernador

Publicado el: 28 diciembre, 2016 Hora:7:49 PM

“Defender la aparente imparcialidad del sectario José Gregorio Vielma Mora sin duda alguna representa un esfuerzo sobrehumano, y el director de Planificación de la gobernación del Táchira se trazó esa meta sin resultado alguno porque al señalar a quienes hemos denunciado la última acción del gobierno estamos en un ‘festival de mentiras’, la verdad le explota como una granada en su cara”, señaló el parlamentario nacional Franklin Duarte.

Con pruebas en la mano –indicó- ratificamos una vez más que el gobernador del Táchira en confabulación con los diputados chavistas del parlamento regional están condenando a la miseria a miles de trabajadores de las 17 alcaldías de la oposición en el Táchira, al haber aprobado recursos para el pago de aguinaldos y otros beneficios solo para las alcaldías afectas al gobierno, sin tomar en cuenta que el daño no se lo hacen a un alcalde en particular por su condición política, sino a las familias de estos trabajadores que han pasado la peor Navidad de sus vidas gracias a la maldad de un grupo de resentidos que ven cómo el tiempo para seguir robando y abusando del poder se les agota.

-Por más esfuerzos que haga el señor Nelson Ortega, no puede tapar el sol con un dedo, y tratar de endilgarle a los demás la característica que más define a su gobernador, como es la mentira, no lo va a lograr, porque yo me hago responsable de todo lo que he señalado, y en el caso de los beneficios para los trabajadores de las alcaldías de oposición en el Táchira no solo lo ratifico, sino además presento pruebas que indican claramente los términos en los que la gobernación solicita un crédito adicional solo para las alcaldías del gobierno “para cubrir insuficiencias presupuestarias en las partidas de gastos corrientes”, cuando todas las alcaldías están en déficit.

“Por una parte vemos al gran mentiroso de Vielma Mora decir que él buscará los recursos para las alcaldías y por otra parte somos testigos de esta discriminación de la cual el director de presupuesto de la gobernación se hace cómplice directo, así como los diputados regionales del oficialismo. Si eso no es sectarismo, no sé que otra cosa será”, expresó.

Considera Duarte que los directores del gobierno regional deberían tener un poco de ética y no hablar por hablar, siguiendo el ejemplo de los ineptos de Maduro y Vielma Mora, porque los ignorantes, mentirosos y sin estudio están en el gobierno. Parece que el cerebro no le da para sacar cuentas, por lo que les aclaro que lo que llegó a las alcaldías del Táchira para pagar deudas de los trabajadores como aguinaldos y cesta tickets no alcanza para cubrir ni el 30%.

-Se entiende que los enchufados del gobierno al asumir los cargos se olvidan hasta de sus familias menos directas, porque se hacen de rápidas fortunas producto de la corrupción, se llenan de dinero y de lujos y no asumen que la mayoría está sufriendo calamidades.

Sindicato paralelo

Por otra parte informó Franklin Duarte que se reunió con los jefes de diferentes sindicatos de la gobernación del Táchira quienes le manifestaron que se han visto negativamente afectados por la “gerencia” de Vielma Mora, “no solo a nivel de ingresos, sino que además tuvo el descaro de decirles ahora que no puede discutir contratación colectiva con ellos porque tienen el periodo vencido, cuando han estado detrás de él los cuatro años de gobierno tratando infructuosamente de ser escuchados, olvidándose que fue a él a quien ya se le venció el periodo y está en el cargo impuesto por el CNE.

Igualmente denunció que los funcionarios del gobierno regional están ofreciendo cargos fijos a las personas, pero con la condición de inscribirse en un sindicato paralelo al existente, “en franca violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Orgánica del Trabajo, ya que están ejerciendo prácticas antisindicales y paralelismo sindical”.

Aprovechó la oportunidad para felicitar a los trabajadores que no aceptan esos chantajes, porque están claros que “estos gobernantes comunistas quieren un sindicatos borrego para poderlos manejar a su antojo, mientras que los actuales sindicatos no han permitido que se cometan abusos en contra de los trabajadores”.

De hecho, anunció que los sindicatos enviaron una petición al gobernador para que el monto correspondiente a los cesta tickets se lo cancelen en efectivo, al igual que están haciendo muchas instituciones del gobierno nacional e incluso algunos organismos del gobierno regional, de manera que el trabajador pueda disponer de esos recursos con libertad, ya que las tarjetas de alimentación no las pueden usar en todos los comercios como sí sucede con la tarjeta de débito.