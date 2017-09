Concejo Municipal de San Cristóbal interpeló a la alcaldesa Patricia de Ceballos

Publicado el: 28 Septiembre, 2017 Hora:9:38 PM

Con la presencia de los concejales Alexis Vivas, Wladimir Vivas, Jesús Salcedo, Floranlli Márquez, Yosmar González, Eduardo Delgado, Gerardo Rincón, Neida Ocariz y Orlando García, este jueves fue interpelada la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, para dar cuenta de las gestiones que ha realizado ante el Gobierno nacional para solicitar los recursos de los últimos aumentos salariales decretados, así como las estrategias de políticas públicas realizadas por la administración municipal para procurar los recursos necesarios para el ajuste y actualización de los salarios y beneficios socioeconómicos de los trabajadores.

La interpelación –realizada ayer viernes a partir de las 10 de la mañana- fue de carácter reservado de acuerdo a lo aprobado en la sesión ordinaria del pasado martes 26 de septiembre -con base en las ordenanzas municipales-, por lo que el acceso al salón de sesiones del cuerpo edilicio fue restringido, permitiéndose la presencia, además de los ediles y la alcaldesa, de parte del tren ejecutivo municipal, representantes de los diferentes sindicatos de trabajadores de la municipalidad y medios de comunicación.

Cada concejal tuvo la oportunidad de realizar preguntas que giraron entorno a esta problemática generada por los cinco aumentos decretados por el Gobierno nacional –cuatro de salario integral y uno de aumento de la unidad tributaria en el mes de febrero con incidencia en el cestaticket-, haciendo énfasis los ediles en la recaudación, la contratación y servicios prestados por la empresa recaudadora VGT8, así como la ejecución y distribución del gasto público municipal, con las respectivas economías aplicadas tras el recorte presupuestario.

Respecto a las diligencias realizadas ante la Oficina Nacional de Presupuesto –Onapre- para solicitar la entrega de los recursos para los sucesivos aumentos salariales, la alcaldesa presentó tres oficios con las respectivas solicitudes de recursos (de fecha 30 de enero, 16 de abril y 16 de junio), aunque aseveró que en varias oportunidades (abril, mayo, junio, agosto y septiembre) se comunicó vía correo electrónico con dicha oficina para informar igualmente las deudas pendientes de los institutos autónomos y la incidencia del aumento de la unidad tributaria en febrero; y agregó que en el mes de septiembre acudió acompañada de otros ediles en representación de la Asociación de Alcaldes Democráticos del Estado Táchira.

Gutiérrez especificó que de una deuda cercana a los 10 mil millones de bolívares contraída por los aumentos salariales, no se han pagado ni 2 millones; habiéndose utilizado 940 millones de recursos propios provenientes de la recaudación y poco más de 800 millones enviados por el Gobierno nacional vía crédito adicional para tal fin.

La alcaldesa desmintió igualmente el aumento de la nómina de contratados, señalando que por el contrario esta se redujo de 451 contratados en el mes de enero a 434 contratados al día de hoy, porque han renunciado o se han ido del país, y que incluso personal fijo ha pedido permisos no remunerados y se le ha otorgado, para hacer mayores economías al presupuesto, e incluso renuncian al irse del país por tiempo prolongado.

Sobre las economías aplicadas dijo que estas giraron en torno a suprimir la inversión para limpieza y ornato de calles y avenidas, así como en la ejecución de obras tras el recorte presupuestario, pero que ya desde el año pasado se tomaron diversas previsiones, y es así como el salario base se presupuestó en 32.500 bolívares cuando estaba en 27 mil el salario oficial, pero el primer aumento en 40 mil bolívares superó estas previsiones, y que gracias a que en la partida para pago de deudas por compromisos anteriores, se dejó un colchón de más de 400 mil bolívares, se pudo pagar el salario en 40 mil desde el mes de enero con recursos propios. Igualmente, en este presupuesto se suprimieron las donaciones y ayudas económicas por salud, estudio o gastos funerarios, y para los gastos internos solo se presupuestó la adquisición de 10 computadoras, bolígrafos y papel, porque ya en la proyección de ingresos se preveía que no era suficiente para cubrir todos los gastos.

En resumen, destacó que con una economía hiperinflacionaria como la que hoy tenemos en Venezuela, “que afecta desde las gestiones municipales, regionales y nacionales, como afecta nuestra familia, nuestro hogar, o al sector privado y a todas las fuerzas vivas, es muy difícil predeterminar cuándo el Ejecutivo nacional va a generar estos aumentos, cuando lo hace fuera de la elaboración del presupuesto de las municipalidades, como lo establece la Ley, ya que los presupuestos se presentan antes del 31 de octubre ante los Concejos en cada municipio del país”.

La alcaldesa dijo que en resumen están haciendo todo lo posible no solo para solicitar los recursos del Gobierno nacional ante la Onapre, sino por la intermediación de otras instancias como la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sino que están trabajando en mejoras de la recaudación por vía de la notificación tanto mediante oficio como por vía telefónica, y en el último trimestre realizarán operativos móviles, pero que “los impuestos no son prioridad para la gente ante la realidad económica nacional”, y que la municipalidad no puede asumir la mala política macroeconómica del Gobierno nacional.

El presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal, Alexis Vivas, dijo que de esta manera el cuerpo edilicio ejerció el control político sobre el Ejecutivo municipal y actuaron de mediadores entre éste y los trabajadores, y que ahora resta analizar toda la información presentada por la primera autoridad del municipio San Cristóbal con sus respectivos soportes, para dar una respuesta clara a los empleados y obreros de toda la municipalidad, incluyendo el ayuntamiento, el poder legislativo, el poder contralor y los institutos autónomos.

Elizabeth Montoya