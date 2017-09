Alcaldía de Torbes cesa operaciones en el vertedero “El Palmar”

Publicado el: 28 Septiembre, 2017 Hora:10:41 AM

El alcalde del municipio Torbes, Alberto Maldonado, anunció este miércoles su retiro de las operaciones en el vertedero de basura “El Palmar”, en virtud de que a catorce meses de haber asumido los costos operativos en el basurero, el Ministerio del Ecosocialismo y Aguas no ha permitido que se materialice el cobro de la tasa por disposición final a los municipios mancomunados.

“El Ministerio del Ambiente, así como algunos concejales de la Alcaldía del municipio San Cristóbal no tienen el menor conocimiento de la Ley Integral de la Basura, las competencias y las responsabilidades que tienen los Alcaldes sobre la producción de desechos inorgánicos en su municipio, dicen que es improcedente el pago de una tasa por disposición final a la Alcaldía Torbes”, explicó Maldonado, considerando esta posición como un obstáculo para poder continuar en las operaciones del vertedero.

Indicó que el cobro de la tasa establecida en la Ordenanza Municipal por el concepto de disposición final que entró en vigencia en agosto de este año ha generado diversas reacciones, así como amenazas por diferentes actores, desconociendo lo que por decreto el Gobernador transfirió a la Alcaldía de Torbes como administradora del Centro de Disposición Final.

“Tenemos catorce meses operando con una máquina D6 y pagando una nómina, garantizando seguridad con la Policía Municipal, llegó el momento de entregar al Ministerio del Ambiente, porque después de que el Gobernador transfirió las competencias a Mamdesta mediante un Decreto que especifica en cada uno de sus Resuelve que la administradora será la Alcaldía de Torbes, ellos dicen que la Alcaldía de Torbes no tiene competencia para cobrar la tasa”, acotó.

Adujo que su decisión de retirarse del Centro de Disposición Final persigue que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas “asuma lo que no ha hecho en 33 años, siendo solo un cómplice del daño ecológico que se le ha hecho al pueblo de Torbes y la cantidad de enfermedades respiratorias y de la piel generadas a los habitantes por 1300 toneladas de basura que llegan diariamente”.

Insistió en que que ya Mamdesta no existe “se liquidaron 33 trabajadores y se les pagó sus prestaciones sociales, tomando el control del vertedero la Alcaldía de Torbes a partir del primero de agosto, asumiendo la nómina e iniciando la aplicación del proyecto junto a la Universidad del Táchira”. Sin embargo, precisó que es hora de que cada uno de los alcaldes de los municipios metropolitanos busque un sitio de disposición final en su jurisdicción, “porque el pueblo de Torbes no puede seguir recibiendo basura a cambio de nada, que los habitantes de cada municipio juzgue el accionar de cada dirigente”.

Concluyó “para la alcaldía de Torbes es una visión importante poder desarrollar el centro de disposición final, pero si no se pudo conseguir el apoyo de todos los organismos del Estado y los alcaldes no pagan, no podemos financiar las operaciones que cuestan más de cinco millones diariamente, a partir del viernes el vertedero va a colapsar y la comunidad no va a permitir que ingrese más basura por la contaminación que genera”.

Prensa Alcaldía de Torbes