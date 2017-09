Alcalde de Cárdenas exige a Hidrosuroeste resolver los problemas de las tuberías

Publicado el: 28 Septiembre, 2017 Hora:10:35 AM

Con el fin de determinar el origen del colapso de un colector de aguas servidas que afectó la calzada en la vía principal de Las Vegas de Táriba , el alcalde del municipio Cárdenas Ricardo Hernández, se reunió con los vecinos de la urbanización La Ribera.

La primera autoridad municipal expresó que, “desde hace aproximadamente una semana colapsó este colector de aguas servidas, estamos esperado el actuar de Hidrosuroeste para que establezca las causas del daño, luego proceder con nuestras cuadrillas de trabajadores a repararlo; hemos venido a darle la cara a la gente como es nuestra costumbre y plantearle las alternativas, ya que los vecinos deben ejercer presión ante este organismo.”

Hernández resaltó que la empresa estadal no ha atendido los llamados de su administración para solucionar los problemas de tuberías en Cárdenas. “Hidrosuroeste ha sido bastante negligente con nuestro municipio, le hemos hecho múltiples llamados por diferentes botes de agua y no han sido solucionados, tal es el caso del túnel de Santa Eduviges donde, desde hace 5 meses aproximadamente, está afectada una tubería que no ha sido reparada hasta la fecha, lo cual ha dañado la capa asfáltica.”

El burgomaestre destacó además la situación del sector del Torbes donde se ha paralizado la construcción de un muro de gaviones por una tubería de aguas blancas. “Se debe mover la tubería para poder concluir la construcción de este muro, hemos comprado los materiales para que Hidrosuroeste realice este trabajo pero aun así no proceden.”

Ante esta situación de Las Vegas de Táriba, el alcalde asumió el compromiso con la comunidad. “El día jueves a las siete de la mañana estaremos haciendo presencia en este sector junto a los vecinos, esperando a la comisión de Hidrosuroeste quienes se comprometieron en asistir, y de ser necesario iremos a las instancias que correspondan para reclamar la contribución de Hidrosuroeste para resolver este problema.”

Prensa Alcaldía Cárdenas