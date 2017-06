Rechazan agresiones de la GNB al presidente de la AN Julio Borges

Publicado el: 28 Junio, 2017 Hora:12:38 PM

Caracas.- Durante la noche de este martes circuló en las redes sociales un vídeo donde se aprecia al Coronel Vladimir Lugo Armas, Comandante de la Guardia Nacional GN, actuando de manera irrespetuosamente ante el presidente de la Asamblea Nacional AN, Julio Borges, quien junto al resto de los diputados fue electo por el poder soberano a través del voto.

Ante este hecho periodistas y personalidades se pronunciaron en las redes sociales, para repudiar el hecho y ofrecer su apoyo al líder del parlamento venezolano.

Uno de los primeros en pronunciarse fue César Miguel Rondón, Periodista y locutor venezolano quien colocó: “la actuación del coronel Lugo en la AN es una demostración de lo que viene para Venezuela si abandonamos la lucha”; por su parte Vladimir Villegas expresó: “es vergonzoso e indignante que un Militar empuje e irrespete al Presidente de la Asamblea Nacional. Es una patada a la democracia”.

Otros periodistas que se prenunciaron fueron Alonso Moleiro: “Coronel Lugo: patán inculto, sin luces, orgulloso de su estupidez, gorila que irrespeta al pueblo venezolano y al poder civil”.

Milagros Socorro publicó: “Admiro el autocontrol del diputado Julio Borges, presidente de la AN, elegido por una mayoría harta de violencia y milicos patanes” y Jaime Garvett indicó: “Mi total y absoluto respeto al Presidente de la #AN @JulioBorges por la ejemplar demostración de civismo ante el gorilato madurista ayer”.

Así mismo la escritora Jean Mary escribió: “Julio Borges no devolvió el empujón al milico malandro porque estaba tratando con un Milico Malandro. ¿Si se capta la idea?”, mientras que la Politóloga Marysabel Cadenas realzó la actitud de Julio Borges indicando: “No, esa era la actitud correcta del Presidente de la AN: poner en evidencia a Lugo, no bajarse al nivel del gorilato.”

El actor y Director teatral Héctor Manrique indicó de forma irónica “resulta que Julio (Borges) tenía que agarrar al Malandro-Coronel por el cuello, hacerle una llave inmovilizadora, tirarlo al piso y escupirlo”, mientras que el locutor y humorista Víctor Medina señaló la “hombría” del presidente del parlamento: “Creo que la conclusión del vídeo del militar empujando a Julio Borges, es que la política y la razón siempre deben ir sobre la ‘hombría’”.

Finalmente el abogado criminalista y profesor Fermín Mármol publicó: “Correcto. Así actúa un demócrata, un republicano, en fin una persona educada”. Con todos estos mensajes se pudo evidenciar el apoyo nacional que recibió el presidente de la Asamblea Nacional ante su intachable actitud, así como el rechazo público que recibió el Comandante de la Guardia Nacional Lugo por su actitud violenta.

Nota de Prensa