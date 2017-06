Tachirense Fabián Vivas competirá en Panamericano de Ajedrez

Publicado el: 28 Junio, 2017 Hora:12:30 PM

Fabián Vivas actualmente posee 2128 puntos del Elo Internacional

Las estrellas panamericanas del deporte de la ciencia tendrán una cita del 01 al 07 de julio en la ciudad de San José, Costa Rica, cuando se reúnan para conocer los nuevos campeones del continente en el ajedrez, desde la categoría sub 8 y hasta la sub 18, evento donde el tachirense Fabián Vivas buscará convertirse en Maestro Internacional de la FIDE y sellar su nombre en la historia para la región andina y Venezuela.

Esta edición 28 del Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Absoluto y Femenino se jugará bajo formato del Sistema Suizo a 9 rondas, donde se conducirá la última versión del Programa Swiss Manager, esto incluye para el sistema de desempates en los casos dados de la competencia, y menester a ello Vivas se ha preparado para estar en la cima de este torneo, donde se perfila como uno de los más fuertes y consolidados contendientes.

Señaló el atleta de las ciencias que ha estudiado detalle a detalle cómo enfrentar este nuevo reto y su horizonte es convertirse en campeón Panamericano “ Quiero lograr este título, el título de maestro internacional, la historia es de marcarla y eso quiero, sellar mi nombre como selección Venezuela en las lides internacionales, además de poder convertirme en el primer tachirense en llegar a este título, no es fácil pero he dedicado i vida al ajedrez y anhelo y trabajo para ser campeón, me siento en la capacidad de ello y mucho más” apuntó el ajedrecista.

Fabián Vivas actualmente posee 2128 puntos del Elo Internacional, siendo el único venezolano que registra esta puntuación para el momento, por lo que este campeonato panamericano es clave para las aspiraciones del atleta tachirense, además, es su quinta competencia de este tipo, en dos panamericanos alcanzó el cuarto lugar, en otra sexto y la intermedia la sexta casilla, manteniéndose siempre entre los primeros, destacándose por su alto nivel competitivo y la sagacidad en el movimiento de las piezas del tablero para ganar cada partida.

Para Vivas la tierra es primordial y no se cambia por nada “Estoy orgulloso de mi ciudad y mi estado, representar al Táchira y Venezuela no tiene precio y no se cambia por nada, es una gran responsabilidad dejar tus colores en alto, de chico me enseñaron a respetarlos, amarlos y defenderlos, la bandera no se compra, se lleva dentro y se ama con el corazón, este es mi último panamericano como juvenil y daré el máximo para ganar y darle alegría a mi tierra, ya el próximo año seré sub 20 y las competencias serán diferentes” puntualizó el atleta.

En este campeonato Panamericano de Ajedrez Fabián Vivas estará acompañado también del ajedrecista aurinegro Juan Pablo Velásquez, quien en la categoría Sub 12 será el segundo representante de esta tierra andina, ambos con la mirada firme en la medalla de oro para Venezuela y para el Táchira.

José Manuel Chacón