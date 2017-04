Almagro derrotó a Maduro en la OEA: Márquez

Publicado el: 28 Abril, 2017 Hora:6:23 PM

El ex diputado e historiador Walter Márquez dijo que Venezuela no podrá salirse de la OEA tan rápido como quiere el gobierno.

“El régimen tanto de Chávez como de Maduro tienen el síndrome de Atila y su caballo, que por donde pasaban no volvía a crecer la hierba, porque no solo han ido arrasando las estructuras de poder en el país, sino que han ido destruyendo progresivamente la red de relaciones diplomáticas a nivel internacional, como la última solicitud de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el fin de evitar ser objeto de sanciones por sus constantes excesos en el ejercicio del poder, sin entender que esos retiros aíslan al país pero no eximen al gobierno de cumplir con regulaciones internacionales establecidas”, manifestó el ex diputado Walter Márquez.

– Nicolás Maduro siempre utiliza un lenguaje de guerra, donde habla de guerra económica, guerra política, pero si aplicamos los principios de la guerra el presidente fue derrotado por Luis Almagro en la OEA, y la diplomacia venezolana que dirige la canciller Delcy Rodríguez sufrió una aplastante derrota por forfeit, por haber abandonado el campo, similar como cuando un equipo no llega a enfrentarse al adversario en un ring de boxeo o un campo de juego.

En ese sentido, explicó Márquez, es importante resaltar que la diplomacia venezolana pretende esconder los graves problemas del país, pero en la globalización de las comunicaciones y la diplomacia internacional Venezuela tiene que seguir cumpliendo con los compromisos contraídos en la Carta de la OEA desde su acta fundacional de 1948.

Detalló que hasta ahora ningún país de América Latina se había retirado de la OEA, incluso Cuba fue suspendida, pero nunca, ni en el momento más críticos solicitó su retiró de la OEA. Actualmente estamos frente a una bravuconería de Nicolás Maduro, quien fue derrotado electoralmente el 6 de diciembre de 2015, y va a ser vencido en cualquier proceso eleccionario que se efectúe en el país y además fue derrotado internacionalmente en Unasur, en la Comunidad Europea y en el escenario natural de Venezuela como es la OEA”.

La política internacional de Maduro –dijo- es similar a la política nacional, es decir, Venezuela ha venido reduciendo espacios que conquistó incluso en la época de Hugo Chávez, pero que ha ido perdiendo con la desincorporación en 2006 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Tribunal Andino de Justicia, la cual se hizo efectiva en abril de 2011; y luego en septiembre de 2012 Venezuela se desincorporó del Sistema de Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se materializó en septiembre de 2013, y ahora anuncia su retiro de la OEA, lo cual es un gravísimo error, porque no se puede evadir el control internacional de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones de los gobiernos como Unasur, Mercosur, la Comunidad Europea, el Celac, la ONU, la OEA.

Operación avestruz

Sostiene Walter Márquez que el gobierno de Maduro está aplicando la “operación avestruz”, pues “en lugar de buscar una solución diplomática y política, en vez de dejar de reprimir, lo que hace es agudizar la represión y pretende desincorporarse la OEA, es decir, mete la cabeza en tierra y deja descubierto el resto del cuerpo. La situación de Venezuela es dramática, porque 19 países están respaldando la reunión de los cancilleres para evaluar la crisis política, económica, social y humanitaria, cuatro son las naciones que no se suman al gobierno venezolano que están neutrales, con las cuales son 23 países que están conscientes de la grave situación que vive el país, por lo que Venezuela está sin capacidad de enfrentar esta crisis a nivel internacional y diplomático”.

Explicó Walter Márquez que de acuerdo al artículo 143 de la Carta de la OEA, Venezuela no va a poder hacer efectivo su retiro sino dentro de dos años, “y en ese lapso pasará mucha agua debajo de los puentes, es decir, ya para esa fecha debe haber otro gobierno que debe tomar como medida prioritaria reincorporarse a esos organismos multilaterales que Venezuela abandonó”.

Por último ratificó que Venezuela está cometiendo un gravísimo error al retirarse la OEA usando la política del avestruz para encubrir sus propios errores, “ya que esta acción no incide para nada en el monitoreo de los derechos humanos cuando eso está regulado por el derecho internacional humanitario, y el derecho internacional de los derechos humanos, y los graves errores cometidos por el presidente Maduro están acumulando causas para ser juzgado por la Corte Penal Internacional debido a sus graves errores, por la represión desmedida y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el ejercicio de su cargo”.