Alcaldesa de San Cristóbal afirma que no acatará decreto antiprotesta del gobernador

Publicado el: 28 Abril, 2017 Hora:6:18 PM

Según las alcaldesa el gobernador no detiene las bandas armadas que están asesinando en las calles a manifestantes.

Para la alcaldesa del municipio San Cristóbal, Patricia de Ceballos, el viernes el Táchira amaneció “prácticamente bajo un toque de queda decretado por el gobernador José Gregorio Vielma Mora”, negando bajo el Decreto Nº 175 la posibilidad de que los tachirenses puedan ejercer el libre derecho a la protesta pacífica, que está garantizado en el

Artículo Nº 68 de la Constitución Nacional.

En este sentido manifestó la jefe de gobierno local que “este decreto es totalmente inconstitucional y violatorio desde todo punto de vista y cercena el derecho que tienen los venezolanos a manifestar en paz, cívica y pacíficamente nuestras diferencias; acciones de este tipo, sólo son posibles en regímenes dictatoriales.

Resaltó la primera autoridad municipal que en nada se diferencia lo que está haciendo el ciudadano gobernador de Táchira, a lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo entre gallos y medianoche, las competencias de la Asamblea Nacional, que fue fue electa por la mayoría de los venezolanos.

Dijo la autoridad municipal que es público y notorio que -este señor- llamado gobernador está incurriendo en un hecho y un acto que genera la ruptura del hilo constitucional y del estado de derecho en el Táchira, violando los derechos de los tachirenses de poder manifestar libremente, tal como lo reza la carta magna.

Se preguntó Patricia de Ceballos “¿por qué el gobernador no da cumplimento a su cacareado e inútil decreto 511, el cual prohíbe la circulación de motorizados después de ciertas horas de la noche y más cuando estos están encapuchados y portando armas de fuego?”.

Igualmente, cuestionó “la vista gorda de los organismos de seguridad del estado, que permiten que circulen a cualquier hora, y por cualquier calle, bandadas de motorizados, muchos de ellos, identificados con los logos y colores del partido de gobierno acechando y generando zozobra a la ciudadanía, señalando como ejemplo claro de ello, las circunstancias en las que asesinaron a Paola Ramírez en San Cristóbal”.

Contrario a ello, manifestó la alcaldesa que “el gobernador vía decreto, pretende silenciar el clamor de un pueblo que ya está cansado de tanta mentira y violación a los preceptos constitucionales, creyendo que con ello logrará sembrar miedo a los tachirenses que cívica y pacíficamente salen a las calles manifestando porque la paz regrese a Venezuela, porque se desarmen a los colectivos que asedian, persiguen, roban y matan, por la libertad para los presos políticos,

la restitución del orden constitucional y por un país en que todos los venezolanos gocen de calidad de vida”.

Patricia Gutiérrez extendió un llamado al pueblo a continuar firmes en las calles en la lucha por la restitución del estado de derecho que hoy no existe en Venezuela -dijo que “Vielma Mora, en Táchira es el padre de esa dictadura que gobierna, es él, el representante autócrata de hecho y de derecho, tal como queda evidenciado en el decreto 175″.

“Yo creo que ante el derecho que nos han quitado de poder votar, de poder elegir a nuestros gobernadores y alcaldes, de poder revocar al presidente Nicolás Maduro, negado por una arbitrariedad del TSJ, la única salida que nos ha quedado a los venezolanos para manifestar nuestras exigencia de libertad y democracia es la calle, es la única

puerta que no nos pueden cerrar así firmen mil decretos como éste, es la posibilidad de que los venezolanos sin miedo, con mucho coraje y determinación nos mantengamos en la calles del país”.

Para la alcaldesa de San Cristóbal “esto no es sino un reflejo del temor que tiene el Gobernador a que se mantengan en las calles en paz, donde afirmó se mantendrán, hasta lograr el cambio que todos quieren en Venezuela”.

“Será entonces que cuando nos lancen un gas lacrimógeno o perdigones no podremos protegernos con un trapo con vinagre o bicarbonato en la cara, cuando sigamos en la calle, y ellos nos sigan reprimiendo no vamos a poder protegernos de estos organismos de seguridad”, reiteró.

Finalizó señalando que la lucha de hoy, es de conciencia, para lograr la libertad y la democracia en Venezuela y se trata de resistir incluso, a este nuevo decreto que pretende amedrentar, pero que refleja el miedo del gobernador que los tachirenses sigan en la calle, “nosotros acatamos la Constitución, es lo único que tenemos que acatar en sus artículos 68 protesta pacífica, lucha no violenta, articulo 333 y 350 que no solo nos dan el derecho, la obligación de restituir el hilo democrático que no existe hoy en Venezuela”, finalizó.