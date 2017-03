Vielma Mora revela que la Contraloría del estado está a su servicio: Duarte

Publicado el: 28 Marzo, 2017 Hora:3:02 PM

Dip. Franklin Duarte

“Hace poco el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, se autofelicitaba porque la Contraloría no le había hecho ninguna observación sobre manejos irregulares en su administración, lo cual, como siempre, a nadie sorprendió por cuanto la gente tiene claro que el organismo encargado de controlar la gestión pública está solamente enfocado sobre las administraciones de oposición, más no así con las alcaldías y gobernaciones del ‘madurismo’, en las cuales los hechos irregulares abundan”, indicó el parlamentario nacional por el Táchira Franklin Duarte.

El diputado socialcristiano no se explica “cómo la contraloría no le hace ninguna observación al gobierno de Vielma Mora, mientras ha sido tanta la corrupción que el propio ‘pequeño gerente’ ha tenido que denunciar públicamente a más de uno de sus funcionarios de confianza, esa situación sin duda desnuda totalmente el papel cómplice de la Contraloría del estado, que cuando la gobernación de oposición vivía en las oficinas haciendo auditorías, como en efecto debe hacerse, pero ahora no han vuelto a cumplir con el trabajo que por ley le corresponde”.

Por otra parte señaló que al gobernador del Táchira de tanto viajar a Caracas en búsqueda de negocios para terminar de raspar la olla, se les está pegando la escasa inteligencia de Nicolás Maduro, pues definitivamente no entiende lo que lee, porque cuando denuncié los abusos que cometió el gobernador con el operativo donde llegaron a unos galpones de La Concordia de un señor que ha sido el principal financista de su campaña cuando se lanzó a gobernación, dijimos que eso era solo un parapeto, porque para nadie es un secreto que es allí justamente donde más alimentos y víveres se negocian de manera ilegal hacia Colombia, con la complicidad de una red de militares involucrados, pero en ningún momento hemos defendido a quienes comercian con el hambre y las necesidades de la gente.

“Si yo defendiera contrabandistas serían el más férreo defensor de Vielma Mora, quien se ha convertido en el capo del contrabando en la frontera del Táchira”, dijo Duarte.

— Lo que criticamos fue la manera cómo, para lavarse la cara, tocan a esta persona pero arrasan con las mercancías de pequeños empresarios a quienes llevan a la ruina, porque la mayoría de ellos le compran a precios de mercado negro al dueño de esos galpones y a otros pocos que manejan las mercancías al mayoreo a sus anchas con la complicidad del gobierno de Vielma Mora y de los militares.

Lo bueno, -dijo Duarte-, es que la verdad siempre sale a relucir, y así como ellos mismos han tenido que denunciar los abusos que cometen funcionarios públicos de su confianza, que están emulando lo que hacen sus líderes políticos, no me quiero ni imaginar la cantidad de manejos irregulares, corruptelas y abusos de poder de quienes han “gerenciado” el gobierno, y que saldrán a la luz pública cuando este régimen acabe, que con la venia de Dios y el apoyo del pueblo unido, será muy pronto.

Informó el parlamentario que dentro de las investigaciones que ya se han adelantado existen videos y fotos en los que se observan las gandolas y camiones que cruzan el contrabando en la frontera con una marca, un precinto rojo, el cual significa que son intocables por orden del gobernador del estado. “Esta nueva modalidad nos la han denunciado los propios militares, los honestos, quienes a pesar de lo que muchos puedan pensar existen y son la mayoría dentro de la Fuerza Armada, y que con esta nueva ‘orden’ del ‘pequeño gerente’ se sienten indignados, porque se corrobora que Vielma Mora es el mayor contrabandistas del estado.

Maltrato a los policías

También manifestó Duarte que el día lunes Vielma Mora le regaló un día a la Policía, “pero no para llevar anuncios que vayan en beneficio de los funcionarios, sino para humillar y maltratar, y para hacerme publicidad, lo cual le agradezco, porque me mencionó en diversas oportunidades”.

— Es tan mentiroso quien infortunadamente gobierna el Táchira, que agarró unas armas que tenían tiempo en la sala de evidencias y anunció que las habían retenido en últimos procedimientos, cuando en realidad estaban allí de retenciones antiguas.

Igualmente Vielma Mora le hizo énfasis a los funcionarios del Táchira –comentó el diputado- no en resguardar los bienes y la integridad de los ciudadanos, sino en aplicar multas, incluso los amenazó, que funcionario que no cumpla con la cuota de multas no saldrá de permiso reglamentario, lo cual no solo se convierte en una situación lamentable para los funcionarios que deben desviarse de sus labores, sino para las personas más humildes, particularmente los motorizados, a quienes ya los policías tienen en la ruina por la presión que sobre ellos ejercen sus jefes y el propio gobernador.

Por último advirtió Duarte que responsabiliza a Vielma Mora por cualquier cosa que le pueda suceder a él y a su familia, “porque últimamente se ha venido obsesionando y me menciona en cada lugar donde va, solo porque le decimos las cosas de frente”.