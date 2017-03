Vergara: No se reconocerá ningún préstamo otorgado al gobierno de Maduro

Publicado el: 28 Marzo, 2017

El diputado a la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, aseguró que el Ejecutivo Nacional reincide en sus violaciones constitucionales al solicitar préstamos a organismos internacionales sin el permiso previo del parlamento, al intervenir en el debate del Acuerdo sobre la Corporación Andina de Fomento, y el endeudamiento suscrito por el gobierno.

Vergara explicó que “el gobierno no ha presentado ningún tipo de presupuesto ni endeudamiento público ante esta Asamblea Nacional. Advertimos a los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales que fijarán bien lo que hacía Maduro, porque no habrá excusas pues no reconoceremos ninguna deuda contraída por este gobierno que no sea presentado a la AN”.

Asimismo, el parlamentario de Voluntad Popular, envió un claro mensaje a los organismos multilaterales y banca de inversión que se encuentran dando créditos al gobierno nacional “no se presten para estas ilegalidades y esos préstamos no serán reconocidos por la nación. Cada dólar que le entreguen al gobierno venezolano, será tomado por nosotros como una donación porque no vamos a reconocerlo ni endeudar a nuestras generaciones futuras”.

Por último, el diputado Sergio Vergara, recordó que todo tipo de endeudamiento tiene que pasar por la aprobación previa de la Asamblea Nacional, tal como lo establece el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.