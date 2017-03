AN rechaza sentencia del TSJ que los despoja de inmunidad parlamentaria “por desacato”

Publicado el: 28 Marzo, 2017 Hora:2:55 PM

La directiva de la AN, integrada por los diputados Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández considera una retaliación la sentencia.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, integrada por los diputados Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández, y el jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, Stalin González, rechazaron la sentencia publicada este martes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se adjudica la potestad de definir “los límites de la inmunidad de los parlamentarios” y afirmaron que esto es “una retaliación contra el Parlamento por el trabajo que hicieron sus miembros para denunciar en el exterior los atropellos contra la democracia y el voto en Venezuela”.

El presidente del Parlamento, aseveró que la “única conmoción interna que teme Nicolás Maduro son unas elecciones en el país” y denunció que todos estas disposiciones y sentencias son “atropellos ilegales que está utilizando para defenderse del voto de los venezolanos, porque lo que está claro es que el verdadero miedo de Nicolás Maduro es una elección, por eso usa las instituciones del Estados para evitarlas”.

Aseguró que esta medida tomada por el TSJ es consecuencia del reciente acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados sobre la reactivación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien hoy reúne al Consejo Permanente en Washington, Estados Unidos para tratar la situación de Venezuela.

“Hoy a las dos de la tarde el Gobierno de Maduro va a quedar al descubierto ante el continente. El saboteo a la sesión de hoy, la marcha instalada para amedrentar, las últimas declaraciones de Maikel Moreno y la sentencia de hoy, son una respuesta al trabajo que se ha venido realizando en el Parlamento de la crisis política y social en todas las inspeccionas nacionales e internacionales. Hoy Venezuela tiene un Gobierno que está cuestionado por los 18 países más importantes de la región,” explicó Borges.

Los parlamentarios indicaron que la Carta Democrática se discutirá este martes en Washington porque en “Venezuela no hay democracia, porque no se practica el ejercicio al voto, porque en el país existe la pobreza más grande de nuestra historia, no hay respeto a la Asamblea Nacional y porque tenemos más de cien presos políticos”. Reiteraron que lo que pide la OEA son elecciones libres en el país.

El jefe de la bancada de la Unidad agregó que este documento busca de manera “delictiva” desconocer la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional. Asimismo, ratificó que desde el Poder Legislativo seguirán construyendo los escenarios para fijar un cronograma electoral.