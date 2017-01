Más de 100 mil cabezas de ganado se van de contrabando a Colombia

Publicado el: 28 enero, 2017 Hora:11:24 AM

El ganado vacuno que se pierde por hurto y contrabando en Venezuela golpea entre un 5% y 6% las ganancias de los ganaderos. De acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), al año estarían ingresando de manera ilegal a Colombia 102 mil reses.

La situación, que ocurre en la frontera con Norte de Santander, fue denunciada este miércoles por Carlos Albornoz, presidente del gremio, durante una rueda de prensa desde el estado Táchira, quien expresó que a esa cifra se suma la pérdida de 160 mil cabezas mediante robo en 2016.

“Son cerca de 250 mil reses que perdimos los ganaderos venezolanos y que no están llegando de manera formal a las mesas de los venezolanos”.

El líder ganadero también hizo referencia a la presencia en ese territorio de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), quienes han causado daños al sector agropecuario y han generado inseguridad.

“La inseguridad es el primer problema que tienen los ganaderos de Venezuela y es un tema que no se ha tomado con la debida responsabilidad…Es responsabilidad de las autoridades el resguardo de la frontera. No pueden achacarles a los productores el contrabando, porque lamentablemente estamos sitiados por varios grupos irregulares que operan en la frontera y no es desde hace cuatro o cinco años”.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Albornoz cuestionó si alguna autoridad se ha preguntado sobre cómo se hará la reparación de daños a las víctimas “que pagan vacuna, que han sido extorsionados, secuestrados, han perdido familias y años de trabajo”.

“Que se castiguen a los funcionarios que se prestan para vagabunderías en la frontera y permiten que opere el Eln, las Farc, que permiten que los Yukpa les roben a los productores de Machiques (estado Zulia) sus reses y arruinen a familias enteras en apenas horas”, concluyó el presidente de Fedenaga.

La Opinión de Cúcuta