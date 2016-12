Reprobada gestión de Patricia Gutiérrez, según concejal de Copei

Publicado el: 27 diciembre, 2016 Hora:2:20 PM

El concejal Gerardo Rincón dijo que la gestión municipal ni cumple, pregunta, no dialoga, no rectifica ni corrige.

“Mi posición en torno al Ejecutivo municipal es de contraloría social, es mi competencia y debo hacerlo. En el ejercicio fiscal 2015, le dije como docente que era una gestión que estaba reprobada y este año 2016 lo mismo. Perdimos 1700 toneladas de asfalto y la ciudad de San Cristóbal sigue llena de huecos. La gestión sigue reprobada porque las calles siguen a oscuras y son foco de delincuencia y de la inseguridad”.

Así lo aseveró el concejal Gerardo Rincón, en el resumen de su gestión como presidente de la Comisión de Descentralización de Servicios Públicos, Concesiones, Contratos y Medio Ambiente, reiterando que seguirá exigiendo que se cumpla el compromiso adquirido con las comunidades para que no pase como con el proyecto de embaulamiento de la quebrada La Carora que terminó el 2016 y las aguas siguen corriendo por toda la Zona Industrial de Las Lomas pese a haber una millonaria inversión para llevar a cabo esta o.

—La gestión no cumplió y la posición del Gobierno municipal es que no preguntan, no dialogan, no rectifican, no corrigen. Dejaron de cumplir con las comunidades y seguiré haciendo el llamado por el beneficio de San Cristóbal. La ciudad somos todos y tenemos que responderle (…) En el 2017 les auguramos éxitos, por el beneficio, no de ellos, sino por el beneficio de los ciudadanos. Que cambien su posición, que pregunten, que escuchen, que dialoguen y se dejen orientar, porque si no hacemos una evaluación formativa y no hay correcciones, seguirán siendo reprobados por el pueblo—, destacó.

En cuanto al trabajo puntual desde su comisión, resaltó que luego de un proceso arduo de consultas y mesas de trabajo desde el año anterior, se logró que el 1º de abril entrara en vigencia la nueva Ordenanza sobre Gestión Integral de Desechos y Residuos Sólidos del Municipio San Cristóbal, y que continúa por medio de este instrumento jurídico el proceso de evaluación del sistema de recolección de residuos sólidos de la ciudad, junto a las empresas responsables, los voceros del Consejo Local de Planificación, como parte de la contraloría social.

Igualmente resaltó la aprobación de la nueva Ordenanza sobre el uso del Terminal de Pasajeros “Genaro Méndez”, la cual permitió plasmar los aportes de la ciudadanía para darle otra cara al terminal para el disfrute de sus usuarios en materia de seguridad, ornato, manejo de residuos, y otros aspectos en los que se espera un cambio gradual y sustancial a través de este instrumento jurídico.

Con respecto al trabajo en calle, resaltó que además de asesorar a las comunidades en la realización de proyectos y las inspecciones realizadas a la obra quebrada La Carora en las Lomas y al Cementerio Municipal, para verificar la condición de ese camposanto, se visitaron las comunidades de Colinas de Maisanta, Puente Real, barrio San Francisco, San Rafael -vía al llano-, y calle Los Ruices, para verificar varios problemáticas presentadas por la comunidad.

El edil participó en más de cien sesiones –tanto ordinarias como extraordinarias y solemnes- así como en todas las jornadas del Presupuesto Participativo realizadas en los meses de agosto y septiembre del 2016 como preámbulo para la discusión del presupuesto 2017 en las comunidades, directamente con el pueblo en cada parroquia y posteriormente a las reuniones de discusión de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, realizadas en noviembre y diciembre.

Finalmente destacó que como parte de sus funciones son regular y controlar las actividades de los otros entes municipales, entregó informes a la Contraloría General de la República sobre algunas irregularidades presentadas en la Contraloría Municipal de San Cristóbal, sin que hasta los momentos haya respuesta alguna por parte del máximo órgano de control fiscal.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran traslados de partida e insubsistencia en partidas, con énfasis en la ejecución de obras, cuando la Contraloría Municipal no es un órgano ejecutor sino que la base de su labor está en la realización de auditorías y la determinación de responsabilidades. Igualmente, denunció el nepotismo dentro de este organismo, que calificó como “dirigido por un clan” y cobros para suministros de alimentación cuando todos los trabajadores gozan de respectivo cestaticket, además de una nómina muy abultada de obreros para un organismo tan pequeño que ni siquiera presta un servicio público.

Sin embargo, destacó que la mayor irregularidad tiene que ver con su función principal como órgano de control pues en la auditoría realizada a la gestión de los exconcejales chavistas, se detectó la pérdida de entre 120 y 130 artefactos y bienes muebles, y hasta los momentos no se determinado ninguna responsabilidad administrativa ni elevado a las instancias correspondientes.