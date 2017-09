Cámara de San Cristóbal solicitará revisión del contrato impuesto por la Alcaldía de Torbes

Publicado el: 27 Septiembre, 2017 Hora:12:53 PM

El Concejo Municipal de San Cristóbal solicitará la revisión del contrato que hizo firmar la Alcaldía del municipio Torbes a los diferentes municipios de la Mancomunidad Metropolitana del Estado Táchira (Mamdesta), para permitir la disposición final de los desechos en el vertedero de San Josecito.

La propuesta, aprobada en plenaria este martes con el aval de los concejales Alexis Vivas, Neida Ocariz, Yosmar González, Orlando García y Gerardo Rincón, fue presentada por Rincón como presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Concesiones, Contratos y Medio Ambiente, del cuerpo edilicio, quien reiteró que la municipalidad no puede asumir un contrato, en el que se le obliga a cancelar 10 bolívares por cada kilo de basura llevado al vertedero -basado en una tasa de 0.33.3 bolívares de la Unidad Tributaria-, sin tener la disponibilidad presupuestaria y financiera.

—No es posible que se haya supuestamente coaccionado, y en este caso hablo del municipio San Cristóbal, que no habiendo disponibilidad presupuestaria ni la disponibilidad financiera, se haya obligado a firmar un contrato con el cual este año, los últimos cuatro meses que faltan, el municipio tenga que sacar 240 millones de bolívares que no los hay y que en el Concejo Municipal de San Cristóbal en ningún momento fue aprobado; por lo tanto, solicitaremos al Ejecutivo municipal, que a través de la sindicatura, este contrato sea revisado—, subrayó.

El concejal por Copei dijo que están conscientes de que los municipios deben cancelar la disposición final pero que establecer las tasas por este servicio no es competencia de una alcaldía, sino del Ministerio de Ecosocialismo y Agua con competencia en materia de ambiente, y que en última instancia, el 14 de febrero, el gobernador solicitó un permiso especial para delegar la administración del vertedero a Mamdesta y no a la Alcaldía de Torbes, por lo que será necesario un pronunciamiento del Consejo Consultivo de la mancomunidad.

Asimismo, dijo que el Concejo Municipal de Torbes aprobó esta tasa mediante una ordenanza donde dispone de esos recursos para un fin distinto al del servicio prestado, lo que muestra un desconocimiento en la materia, pues a diferencia de lo recaudado por impuestos, las tasas no pueden ser “reinvertidos” en educación, salud, seguridad, cultura, deporte y recreación, y jubilación para los trabajadores, como asegura dicha ordenanza.

Aseguró además que es necesario cancelar este servicio y por ese, responsablemente, el cuerpo edilicio aprobó en la Ordenanza sobre Gestión Integral de Desechos y Residuos Sólidos del Municipio San Cristóbal (en vigencia desde el 2016) el pago de una tasa anual por concepto de disposición final de los desechos sólidos, la cual se calcula “en base al 1% aplicado sobre el monto generado en cada factura del servicio de recolección, residencial y comercial”. Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo municipal no hace las diligencias necesarias para recaudar dichos montos, y en medio de la actual crisis financiera, la municipalidad está subsidiando al 60% de los sancristobalenses que no cancelan lo correspondiente a la recolección y disposición final de los desechos sólidos.

En la sesión se aprobó la creación de una comisión, conformada por Rincón, Yosmar González, Alexis Vivas y Orlando García para revisar en físico dicho contrato y estudiar junto a la Sindicatura su posible nulidad, ante las posibles violaciones al ordenamiento jurídico nacional.

Rincón concluyó señalando que como concejal de San Cristóbal sólo tiene la autoridad para solicitar la revisión del contrato en este municipio para su posible anulación; no obstante, “exhorto a los demás municipios de la mancomunidad a que hagan la solicitud, porque en las mismas alcaldías no debe haber la disponibilidad financiera ni presupuestaria para sacar este dinero, y no se puede atentar contra la salud pública de los habitantes”.

Elizabeth Montoya