Gobierno prohíbe manifestaciones públicas y oposición convoca a la “Toma de Venezuela”

Publicado el: 27 Julio, 2017 Hora:7:12 PM

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció que suspenderá desde este viernes 28 de julio todas las manifestaciones públicas que puedan “perturbar” el desarrollo de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, que se celebrará este domingo, al tiempo que alertó que el incumplimiento de esta norma acarreará sanciones penales.

“Se prohíben en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones publicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”, expresó.

En tal sentido, el funcionario advirtió que “quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado con prisión de cinco a diez años”.

Además, informó que se ha diseñado un operativo especial de seguridad para cualquier acontecimiento que se presente durante las elecciones de este próximo domingo 30 de julio. “Es importante destacar que vamos a tener en todo el territorio se activarán 96 puntos en todo el país para delitos electorales”.

“Cualquier organismo que inste a perturbar la realización de los comicios serán penados de 5 a 10 años de cárcel”, agregó.

Reverol dijo que en la frontera se va a mantener la circulación de transeúntes y la suspensión del porte de armas. también, como en todo proceso electoral estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

Dijo que en los próximos días se extenderá la suspensión de venta de artificios pirotécnicos.

Oposición no acata prohibición de manifestar

Luego que el gobierno bolivariano prohibiera partir del viernes las manifestaciones que puedan “afectar” las votaciones, el domingo, de la Asamblea Constituyente, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció la “Toma de Venezuela”.

“Régimen anunció que no se puede manifestar hasta el martes. Responderemos con “Toma de Venezuela mañana”, fue el tuit posteado en la cuenta Twitter de la MUD.

Asimismo, el diputado Freddy Guevara reiteró la convocatoria y acotó que esta tarde ofrecerán detalles de la actividad .

“Dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. ¿Entonces? Mañana ya no es la toma de Caracas , si no de TODA Venezuela!”, escribió.

Recordemos que para este viernes la Mesa de la Unidad Democrática tenía previsto la “Toma de Caracas” de cara a las elecciones de la Constituyente cubana.

Unión Radio/La Patilla