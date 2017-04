El clamor de un hijo a su padre

Publicado el: 27 Abril, 2017 Hora:10:48 PM

Por Robert Alvarado

Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPIRITU. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46

Recordando un momento crucial de Jesús en la cruz del calvario, es obvio que efectivamente “el Verbo se hizo carne”, sufrió por los pecados que no cometió (nuestros pecados) y padeció el juicio más injusto de la humanidad. Pero ¿Acaso se sintió abandonado por el Padre? ¿Dudaría del Padre en aquel momento de máximo dolor? ¿Murió Jesús en la desesperación? Por supuesto que no, todo lo contrario, el Padre siempre lo acompañó, Jesús no dudó y no murió en la desesperación.

Es un tiempo duro el que vivimos, es duro por la situación económica, es duro porque parece ser que los gobernantes se pelean por sus propias cosas y no hallan una solución a los muchos problemas de este pueblo que sufre las consecuencias de sus peleas y errores. Pero no quiero hablar hoy de los problemas materiales, quiero que consideremos los aspectos espirituales de lo que nos sucede a cada uno de nosotros en al menos alguna área de la vida, inspirado en ver como un hijo le clamo a su padre por Venezuela, Yibram Saab, el hijo del Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, quien publicó un video en su cuenta de YouTube (https://www.youtube.com/watch ?v=rJOchyafhR0) en el que condena la “represión” en Venezuela y le pide a su padre “poner fin a la injusticia”.

Un video, una especie de carta abierta a su padre, fue compartido masivamente en redes sociales. En que Yibram: “…Condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima hoy como también lo fue Juan Pablo Pernalete de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos, luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la que tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto…”

No sé a ciencia cierta lo que piensa Yibram de su padre como funcionario público, pero muchos que están en la acera de al frente piensan que Tarek William Saab es un personaje con un perfil oscuro, tan oscuro como su desempeño al frente de la Defensoría del Pueblo, y no falta quien señale en él un rosario de conductas al margen de la ley, pero llega el momento que su misma conciencia lo traiciona y ya no pueden seguir ocultando su procedencia, su origen y de la noche a la mañana, sin más ton ni son, se quita la máscara y queda al desnudo ante la opinión pública, como un verdadero choro, lo que siempre ha sido en su accidentada y perrísima vida, la cual se le dificulta seguir ocultando, pues hoy todo el mundo lo señala con el dedo acusador, lo desprecia, escupe a su paso y le dice en su verdadera cara lo perverso que ha sido en las funciones políticas que le ha tocado desempeñar.

Muchos han racionado por este clamor de un hijo a su padre por la libertad de Venezuela, “Nicolasito” el primero de ellos, algunos foristas han acertado con sus opiniones: “…lo correcto por tu país. Me apuesto la vida que esta carta la escribió alguien del buró político del partido comunista de Cuba sin dudas, aunque se sabe que este hijo de Nicolás es un bueno para nada enchufado hasta el tronco, ¿nicolasito cuantos puestos ocupas en el gobierno de tu padre? ¿Quién te eligió? ¿cuántos votos sacaste? el nepotismo a calado muy fuerte en las estructura de gobierno y un grupúsculo de ustedes se han robado todo el aparato gubernamental para unos cuantos de ustedes, el hijo del Tarek se les adelanto y salvó a su familia de la infamia y no son tres minutos de gloria si no un salto a la gloria total y si quedarás manchado por la historia queriendo minimizar esta heroica acción el hijo de Tarek dio el paso correcto si llama a su padre para hablar a solas posiblemente lo hubieran mandado para Cuba secuestrado hasta que pasara la tormenta y de paso lo adoctrinaban ya que esa es la costumbre de las dictadura a veces no te matan pero si te silencian y por todos los medios trataran antes de lavarte el cerebro como hicieron con ELIAN GONZALES y otros millones de niños, el hijo de Tarek con este paso se salvo él y a sus hermanos de paso y puso alerta al mundo por lo que le pueda pasar y en cuanto a la mentada de madre de seguro estoy que le manda saludos a la tuya también usted son tan bajos que no escatiman nada para hacer daño yo espero que Tarek también se haya dado cuenta de la mentada de madre a su Sra. esposa y actué en consecuencia y tu nicolasito eres un pobre diablo enchufado!!…” Este muchacho valiente, más defensor del pueblo que su padre, como debe haber otros dignos hijos entre los corruptos criminales que detentan el poder, tanto de civiles como militares, que están hartos de tantas injusticias y violaciones de la constitución y el descaro que tiene el narco-gobierno, que, en lugar de respetar el duelo por cerca de 30 muertos, lo están celebrando y bailando… el colmo de la insensatez y el descaro, pero de los delincuentes se puede esperar cualquier cosa.

Muy emotivo y real, Yibram has hecho un relato muy objetivo y pleno. Ojalá esto pudiera erradicar el egoísmo de muchos padres o la incapacidad misma de no saber o querer hacer una mejor vida, en particular tu padre, Tarek William Saab, que tiene en sus manos las herramientas para sacar al país adelante destituyendo a los magistrados del TSJ y solicitándole a la Asamblea Nacional el antejuicio mérito para la destitución de Nicolás Maduro, una decisión que esperamos de tu padre, quien aún está a tiempo para atender a tu llamado…

