“Para irse de la OEA no basta una pataleta” le dice Laidy Gómez a la Canciller

Publicado el: 27 Abril, 2017 Hora:11:00 PM

La diputada Laidy Gómez participó en el programa “Con todo y Penzini” por Globovisión.

“La única razón por la que Delcy Rodríguez está planteando salirse de la OEA es, porque este organismo ha venido ejerciendo una presión internacional para que se ejerza el voto popular. Nicolás Maduro no va a engañarnos hablando de una Constituyente comunal que es ilegitimo y cualquier mamarrachada con la que pretendan ejercer control político sobre la población. El tema electoral aunque sea un tema impopular, ha sido la única vía con la cual 14 millones de venezolanos le dicen que no los quieren”, así lo explicó este jueves la diputada adeca por el estado Táchira, Laidy Gómez.

La parlamentaria destacó que cuando los venezolanos se unen para lograr un propósito no hay nada que los pueda detener, asimismo, reiteró su rechazó a la respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro ante la OEA, y aseguró que “esto no es un grupo de whatsapp que si te pones bravo te sales. Esto es un asunto serio, y tan serio es, que se necesita el aval de la Asamblea Nacional para una decisión de esta naturaleza, para irse de la OEA no basta una pataleta”.

En este sentido, Gómez precisó, durante su participación en el programa “Con todo y Penzini” por Globovisión, que los internacionalistas han dejado muy clara la situación de Venezuela, y una vez la canciller Delcy Rodríguez tomó la decisión de retirar al país, deben pasar dos años para que se abstengan de acatar los acuerdos firmados, donde se consideren los compromisos financieros del Estado ante el ente internacional.

No se puede hablar de intervencionismo – prosiguió- cuando la preocupación internacional por la violación de los derechos humanos. Ya aquí en Venezuela no te meten preso por salir a protestar, ahora te asesina el Gobierno por salir a protestar; y ante esa realidad la solución es hacer lo que hizo la Canciller y nos aislamos, “¿es que acaso nos vamos a comer el petróleo y nos vamos a aislar de la realidad internacional? ¿Acaso vamos a aliarnos con países islámicos y convertirnos en potencia de gobiernos mercenarios que vulneran los derechos internacionales?”, cuestionó la legisladora.

El 6D y las 58 sentencias del TSJ

Al referirse sobre las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la parlamentaria señaló que, los 14 millones de venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional el pasado seis de diciembre, son la muestra más clara al Poder Ejecutivo del rechazó que han logrado acumular durante los últimos años.

“El Golpe de Estado ha venido de manera continuada, el día que se dicta la sentencia donde estos Magistrados materializan el golpe me sentí más comprometida con los venezolanos (…) El voto ha sido el único medio con el que catorce millones de venezolanos le han dicho a Nicolás Maduro que no lo quiere, además esos mismos ciudadanos reaccionaron y entendieron que había que generar un cambio político, y hoy se superaron porque entendieron que en este país no se trata de defender un cargo político si no se defiende la posibilidad de mantenernos con vida y podamos criar nuestros hijos y no nos asesinen a nuestras familias por salir a marchar”, expuso.

Advertencia sobre el anti-partidismo en Venezuela

Sobre Acción Democrática, la parlamentaria explicó que el partido siempre se ha mantenido en primera fila para luchar por los derechos de los venezolanos, “Acción Democrática tuvo momentos difíciles, pero el tiempo nos ha dado la razón, cuando le decíamos al pueblo que estaba equivocado al elegir a un hombre que no tenía sentido democrático y la siembra del fracaso que está viviendo Venezuela hoy la generó el expresidente fallecido, la anti-política le hace un daño tremendo a nuestro país”.

Para finalizar Gómez ratificó su compromiso con el país y el estado Táchira, ante las vulneraciones cometidas por el Gobierno Nacional y Regional. NP