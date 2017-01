Denuncian ventas de bebidas alcohólicas sin autorización en instalaciones deportivas

Publicado el: 27 enero, 2017 Hora:1:00 PM

Manifiestan no recibir apoyo de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana en el trabajo de seguridad de la FISS 2017. Añadió que la alcaldía de SC solo es un ente rector y organizador de la FISS, no son responsables de los eventos que se ocasionan, para ello existe la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

Joaquín Correia, Director de Hacienda de la Alcaldía de San Cristóbal reiteró el llamado a los vecinos del municipio para que acudan a cancelar los impuestos que hasta el 31 de enero contarán con los descuentos del 25% de descuento, por pronto pago en impuestos inmobiliarios y vehículos. Las tasas del servicio por aseo urbano, como ya todos saben, no posee descuento, por tal razón, invitan a todos los sancristobalenses a cancelar, a que hagan uso de las instalaciones de la alcaldía de San Cristóbal y recordó además que es una obligación tributaria, “no solamente tenemos el derecho de exigir, sino que para exigir debemos también contribuir” señaló Correia.

“Nosotros hoy por hoy mantenemos la política de recaudación, la alcaldía de San Cristóbal sigue subsistiendo gracias a ello, gracias al compromiso de los ciudadanos y una vez más le damos el agradecimiento a los miles de sancristobalenses que han venido hasta nuestras instalaciones y a los puntos externos en el supermercado Premium y en la Policía Municipal a honrar sus compromisos”.

Aprovechó el espacio, Correia para hacerle un llamado a personas y personeros del Gobierno y al ciudadano Gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, que manifestó, no lo han visto en ningún evento de la Feria de San Sebastián FISS 2017 a los que ha sido invitado por la administración municipal, que son garantes de la democracia y por ello le hacen saber que existe un Decreto firmado en el despacho del Gobernador, donde se prohibió la venta e ingesta de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas.

No obstante, el día miércoles en la noche manifestó el Director de Hacienda de San Cristóbal, se pudo presenciar que existen unos negocios instalados de manera arbitraria dentro del Velódromo J.J Mora, sin ningún tipo de permisología, y que al ser visitados por los funcionarios de la alcaldía de San Cristóbal encargados de hacer fiscalizaciones dijeron que no iban a sacar ninguna permisología, “porque eso era netamente una institución regional y nacional, que ellos no iban a acatar a una alcaldía golpista y opositora”.

Le pregunta entonces Correia al ciudadano Gobernador ¿quién es el golpista? cuando se manda a no acatar una Ordenanza Municipal, creada en Cámara Municipal ¿Usted autoriza que se hagan los expendios de bebidas alcohólicas sin autorización y sin que se cumpla con el municipio San Cristóbal? ¿Es usted quien le ordena a la Policía Nacional Bolivariana que no ayude a la Policía Municipal y a la alcaldía de San Cristóbal en los operativos de limpieza y barrido en el complejo ferial? Lastimosamente, a quienes perjudicada no es la administración municipal, es a la ciudadanía que va a disfrutar del espacio público en el marco de la FISS 2017.

Además, manifestó que “dónde están los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional que velan y resguardan los intereses de los sancristobalenses, donde se encuentran cuando se debe hacer un trabajo de seguridad mancomunado durante la FISS 2017”.

Señaló que las personas encargadas de las instituciones de la Gobernación han otorgado este tipo de permisos para que el comercio pueda hacer sus ventas allí, “hemos visto por primera vez en la historia que las instituciones propiedad del Estado se encuentran en alquiler, para los mismo funcionarios”

Alcaldía solo es un ente rector y organizador de la FISS



Asimismo extendió el llamado a quienes dicen que la alcaldía de San Cristóbal es responsable de la suspensión de los conciertos, “nosotros solamente somos un ente rector y organizador de FISS 2017, pero no somos responsables de los eventos que se ocasionan, para ello existe la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) para la protección al consumidor, es aquí donde tiene que aparecer esta institución y velar por las personas que compraron sus boletos” finiquitó.