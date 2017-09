Salanova: “Canal humanitario no debe esperar a próxima reunión del diálogo”

Publicado el: 26 Septiembre, 2017 Hora:5:01 PM

Diputada Karín Salanova alertó que niños en Venezuela están muriendo frente a la mirada indolente del Gobierno

Caracas._ La presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional, diputada Karín Salanova, aseguró que los menores de edad están enfrentando una dura batalla al sobrevivir en Venezuela, debido a la poca alimentación que están consumiendo.

Salanova recordó que solicitó a la FAO rectificar su informe y es ahora que reconocen la precariedad a la que están expuestos menores de edad, “quienes lamentablemente están pagando un costo altísimo y difícil de haber nacido en lo que vociferan los responsables de la crisis, la patria de Bolívar”.

Asimismo informó “90 de cada 100 niños en nuestro país, están padeciendo irregularidades por la mala alimentación, por no decir que todos, esto lo hemos denunciado y hecho seguimiento a casos donde cada vez son más alarmantes las cifras de desnutrición y descomposición, pero como si eso no fuera suficiente, se agrava cuando exponen cuadros clínicos que los han conducido a la muerte”.

La legisladora considera pertinente que de una vez por toda, sin esperar la fecha del próximo encuentro pautado para el diálogo entre gobierno y oposición venezolana se trabaje para la apertura de un canal humanitario “es insólito que Nicolás Maduro se apersonó a Cuba para entregar toneladas de ayuda, mientras en mi estado Aragua nadie ayudó a las familias que han perdido todo como ocurrió en Choroní, en Paraparal y La Colonia, lugares donde a causa de las constantes precipitaciones quebradas se desbordaron y cobraron vidas de seres humanos y otros quedaron en el aire, entre esos niños, ellos no entienden en su mayoría lo que ocurre, no entienden de colores o ideologías, están expuestos a innumerable enfermedades, en donde hasta lo que inicia por una mínima gripe puede convertirse en algo fatal y se debe al hecho de no tener defensas por no ingerir los nutrientes necesarios y la situación cuando llegan a centros de salud que agoniza día a día por la escasez”.

Karín Salanova llamó al Gobierno a cumplir con la promesa de velar por el bienestar de los venezolanos, “los menores son los más vulnerables, no entienden lo que está ocurriendo, lo que si tienen claro es que hay gobernantes abocados a derrochar recursos del Estado para ejecutar campañas mientras ellos siguen sin calmar sus estómagos”.

Nota de Prensa