Laidy Gómez: “Son una farsa excusas de Vielma ante el desabastecimiento de combustible”

Publicado el: 26 Septiembre, 2017 Hora:5:13 PM

“Es irresponsable decir que el etanol no llega a Venezuela para tener gasolina porque tembló en México, es la farsa más vulgar que se le puede dar al pueblo decir que hay cola de gasolina porque tembló en México, ¿Acaso los gochos somos bobos? ¿Acaso nosotros no conocemos el negocio de combustible en la frontera?, ¡Por favor!, el pueblo no es bobo”, así rechazó este lunes la candidata de la oposición Laidy Gómez, las recientes declaraciones del actual gobernador del estado Táchira, quién aseguró que las fallas en el combustible son consecuencia de los últimos catástrofes naturales en el centro y norte del continente.

— Aquí todos – continuó – sabemos y conocemos la crisis en la frontera, sabemos que las gandolas se van por las trochas al Norte de Santander y eso lo sabe el pueblo, lo ve el pueblo”, señaló la aspirante a la casa de los leones en la entidad andina, quien además insistió en que los representantes del Gobierno Regional deberían salir y preguntarle a la gente en las colas sus opiniones para que sepan la rabia que sienten los ciudadanos por las horas perdidas en las colas.

Gómez cuestionó al primer mandatario regional quien, en su opinión, sería el responsable directo del contrabando en la frontera pues, los funcionarios militares están bajo su cargo y son los responsables de custodiar la línea limítrofe de donde muchos habitantes han sido testigos del delito de venta de combustible “bajo la mirada complaciente de militares como ya lo hemos denunciado en otras oportunidades”.

En total 80 gandolas deberían estar llegando al estado Táchira, según los reportes de Petróleos de Venezuela, sin embargo, la crisis en la entidad lleva a los ciudadanos a permanecer en colas por más de siete u ocho horas, incluso algunos amanecen a las afueras de las estaciones de servicio para cargar sus tanques y cumplir con sus rutinas diarias que se ven afectadas por el desabastecimiento.

En conclusión, la candidata adeca aseguró que “esta cola de gasolina la vamos a hacer igualita pero en los centros electorales el próximo 15 de octubre”.

Comunicaciones Laidy Gómez