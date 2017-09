Juan Requesens: “Vielma es el mayor contrabandista del Táchira”

Publicado el: 26 Septiembre, 2017 Hora:5:24 PM

El dirigente de PJ retiró formalmente su candidatura para apoyar a Laidy Gómez

Como irresponsables e inauditas calificó Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, las declaraciones dadas por Vielma Mora sobre la crisis de combustible que enfrenta el estado, y sobre ello afirmó: “la verdadera razón de la escasez de gasolina en esta zona del país es el contrabando, que es responsabilidad del gobierno regional y nacional. Vielma es el mayor contrabandista del Táchira, lo único que ha hecho desde la gobernación es contrabandear y pasar litros y litros de gasolina para revenderla a precios exorbitantes”.

Requesens, parlamentario por el estado andino, y dirigente de Primero Justicia, se expresó sobre el tema del combustible, durante la renuncia a su candidatura a gobernador del Táchira, ante la sede regional del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento del compromiso asumido previo a las elecciones primarias, para pasar a sumar esfuerzos en pro de la candidatura de la unidad, representada por Laidy Gómez.

“Este señor Vielma, después de cuatro años de gestión regional, es inaudito que venga a decir con su cara bien lavada que no están llegando la cantidad de gandolas necesarias para surtir de combustible a los tachirenses. Vielma bien cínico, con su cara bien lavada habla de contrabando de extracción, cuando la frontera está cerrada y es controlada absolutamente por funcionarios civiles y militares del gobierno” dijo Requesens.

Denunció que es una realidad conocida por todos los ciudadanos que, en esa frontera por San Antonio y por Ureña, “pasan las gandolas, escoltadas por funcionarios militares, con todo el contrabando que Vielma lleva para Cúcuta para seguir enriqueciéndose. Es una realidad que en la troncal 05 hay galpones de familiares de Vielma, llenos de productos de primera necesidad para seguir jugando con el diferencial cambiario y robar aún más a los tachirenses”

Expresó Requesens que es un descaro que Vielma Mora pretenda culpar a madres y padres desesperados por no tener dinero ni para comer, que cruzan la frontera a vender una pimpina o un producto de primera necesidad, y ganarse un poquito de dinero “esos hombres y mujeres que venden una pimpina no son los responsables de la escasez, aquí el jefe del contrabando masivo es Vielma, y es allí donde radica el problema real”.

Igualmente manifestó Juan Requesens ante los medios de comunicación que hay grupos irregulares en la frontera, amparados por las Fuerzas Armadas, y entre ambos permiten el contrabando, y por ello nuevamente llamó a los tachirenses a salir a votar el próximo 15 de octubre para sacar a Vielma Mora del Táchira.

“Nosotros desde esa Gobernación, con nuestra hermana Laidy Gómez, le vamos a buscar a usted hasta el último oficio de lo que se ha robado, porque usted Vielma, es un contrabandista, y es el mayor responsable de la crisis del Táchira. Fieles a ese compromiso, Primero Justicia, y yo, renunciamos a nuestra candidatura y nos sumamos a la unidad, y trabajaremos hasta el último minuto para salir de Vielma y luego seguiremos adelante hasta derrotar a la dictadura”, advirtió el parlamentario.

Una vez más reiteró al Consejo Nacional Electoral que termine de estipular reglas claras para el proceso de elecciones regionales, que avale las sustituciones de candidaturas, el conteo por las tarjetas, que respete la Ley Orgánica de Procesos Electorales y que permita que los ciudadanos se expresen porque no abandonarán ningún escenario, y esta batalla desigual electoral, también será librada para vencer “no votar es resignarse, no votar es rendirse, no votar es entregar el poder, y no lo permitiremos porque iremos a los centros masivamente para que más nunca un contrabandista vuelva a dirigir los destinos de este pueblo trabajador”.

