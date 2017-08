ZEE de la frontera comercializará productos de exportación a tasa Dicom

El gobernador Vielma Mora fue designado Autoridad Única de la ZEE.

A tasa de cambio Dicom y a través de una tarjeta electrónica que se manejará por intermedio de las casas de cambio que existan y autorice el Banco Central de Venezuela, se comercializarán los productos de exportación que expendan los empresarios nacionales a los compradores colombianos o de otra nacionalidad que desee hacer transacciones en la ciudadela comercial de la Zona Económica Especial.

El anuncio lo hizo este sábado desde San Antonio del Táchira el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora al activar las transacciones que se realizarán de ahora en adelante en la ciudadela comercial entre San Antonio-Ureña este sábado.

“Contamos con un grupo extraordinario de emprendedores, hombres y mujeres empresarios, industriales, comerciantes que creen, primero en ellos mismos, en la familia y en nuestro país”.

Las actividades de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia a través de la Zona Económica Especial Fronteriza, inició con participación de 33 empresarios tachirenses.

-Son hombres y mujeres- aseguró el mandatario-, que han trabajando en una forma incansable para poder tener en este momento toda una gama de productos para vender a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, que van a venir a comprar en un plan organizado en diferentes áreas, textil, calzado, talabartería, alimentos, productos acabados del plástico, derivados del plástico y otros elementos importante para poder intercambiar diversos artículos entre Colombia y Venezuela.

“Para ello hemos tenido largas reuniones, acertadas decisiones con la Guardia Nacional Bolivariana, con el Seniat, con la dirección que maneja Extranjería en Venezuela, y con todas las áreas vitales de la economía nacional y regional, con la aprobación del Ministerio de Finanzas y por supuesto con el conocimiento de la Ley de la ZEEF”, indicó Vielma Mora.

Nombran a Vielma Autoridad Unica en negocios de la ciudadela

Dijo por otra parte Vielma Mora que fue nombrado Autoridad Única para poder normar reglamentar y cumplir con cada uno de los objetivos.

“No hay ningún tipo de equivocación en cuanto al cumplimiento de las normas de exportaciones, lo que está reglamentado en el Seniat para sacar productos de Venezuela se cumple con todas las medidas zoo y fitosanitarias que reglan esa actividad”.

Destacó asimismo la calidad de los productos a exportar y manifestó que “son productos de alta confección y excelencia, de una historia importante en el Táchira sin ningún tipo de improvisación”.

-Comenzamos hoy-prosiguió-con una venta a través de una tarjeta de la Zona Económica Especial, la cual espera por activarse que se manejará por intermedio de las casas de cambio que existan y autorice el Banco Central de Venezuela. Queremos que se multipliquen las casas de cambio en la frontera y podamos demostrar que estamos capacitados para convivir e intercambiar productos con Colombia con un solo elemento, la legalidad y la transparencia.

Sostuvo que ya las autoridades militares están al tanto de las operaciones comerciales . De igual manera el Seniat, “para no perturbar a los hermanos colombianos que quieran venir a comprar en Venezuela. No habrá ningún tipo de interferencia y pueden adquirir productos de acuerdo a la tasa de Dicom. No vamos a violar en ningún momento el sistema monetario y cumpliremos con la tasa de referencia del mercado de Colombia para poder vender en frontera productos en bolívares, en pesos o en dólar americano”.

Productos serán vendidos en divisas

Por su parte el jefe de la Secretaría de Producción y Exportación del gobierno del Táchira, Nelson Ortega aseguró que “nos encontramos en la frontera para iniciar a partir de ahora, con la activación de la ciudadela comercial desde la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio, la venta de nuestros productos en moneda extranjera”.

-Estamos generando las condiciones para fortalecer el aparato productivo nacional- señaló-. Las empresas que han iniciado la venta de sus productos, con la autorización del gobernador José Gregorio Vielma Mora, son todas industriales transformadoras, con lo cual las divisas que van a percibir por parte de sus operaciones comerciales servirán para traer materias primas, insumos, adecuación tecnológica, maquinaria, equipos, herramientas de trabajo que permitirán incrementar progresivamente su producción.

“Es una forma de decir que estamos luchando contra el contrabando, que estamos generando divisas para el país y adicionalmente, lo más importante, fomentando el comercio legal, haciendo una guerra frontal contra la economía delictiva que se ha estructurado especialmente a partir de unas decisiones que ha tomado el gobierno de Colombia en los últimos años”, citó.

-Sin embargo-agregó-, nosotros apostamos de buena fe, a que este comercio permita generar un intercambio comercial real, aquí no estamos utilizando ningún tipo de artilugio financiero, no estamos desvalorizando ni revalorizando artificialmente el valor de nuestra moneda, sino que lo estamos haciendo sobre la base comercial, de nuestras ventas de nuestros productos y de la compra de materias primas. NP