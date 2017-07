Prefectos de Junín comandan colectivos contra el pueblo

Publicado el: 26 Julio, 2017 Hora:4:11 PM

En un reporte ofrecido por el diputado a la Asamblea Nacional Franklin Duarte, sobre el desarrollo del paro cívico en el estado Táchira, da cuenta que en los 29 municipios se acató en un 85 a 90 por ciento el llamado que hicieron factores democráticos, empresariales, sindicales y ciudadanos a paralización de actividades por 48 horas “como medida de presión para frenar la constituyente ilegal que pretende realizar el régimen de Nicolás Maduro, así como el restablecimiento del hilo constitucional”.

— Podemos anunciar con orgullo que el Táchira una vez más respondió al país acatando el llamado al paro cívico, en el ejercicio ciudadano de la apliacción de los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República, y en la mayoría de los municipios hasta horas del mediodía la paralización ha sido prácticamente total, sin mayores contratiempos, salvo en contadas excepciones en San Cristóbal donde hubo ataque a algunos sectores por parte de la policía y la Guardia Nacional y el caso de Rubio.

Comentó el parlamentario que los prefectos Psuvistas de la parroquia Junín, Ángel Márquez, y de la párroquia Bramón, Pedro Chacón, a eso de las 10 de la mañana llegaron a la ciudad de Rubio comandando grupos colectivos paramilitares con armas de fuego, palos, machetes, amedrentando a la gente que se encontraba ejerciendo su libre derecho a la protesta, tratando de amedrentar a quienes se encontraban en las calles manifiestando de manera pacífica contra el gobierno, y a otros quienes simplemente estaban como observadores. Sin embargo la fortaleza demostrada por la población fue mayor y no pudieron lograr sus oscuros objetivos.

Eso, expresó Duarte, demuestra que ni los esbirros, malandros ni paramilitares del gobierno pueden contra una población que está unida bajo un mismo objetivo, el del rescate de la libertad, la democracia y la sana convivencia en un país que lo tiene todo pero que su mayor desgracia ha sido tener a estos aprendices de comunistas en el gobierno donde han robado a sus anchas bajo la complacencia de poderes públicos cómplices y complacientes.

Comentó también Duarte que en el municipio Bolívar, a pesar del paro, mucha gente, aunque en menos cantidad que en los días precedentes, seguía saliendo por Cúcuta para otros destinos en busca de un futuro que en Venezuela se les niega, pero que asegura con convicción “pronto los tendremos de regreso, cuando liberemos al país de estos comunistas que en mala hora se apoderaron de nuestro país, por eso precisamente es la lucha que con contundencia se ha demostrado en el Táchira y en todos los estados del país en este primer día de paro cívico”.

“Los gochos estamos dando la cara y seguiremos en la calle para luchar hasta el final por la democracia en donde los derechos ciudadanos prevalezcan por encima de cualquier otro interés. Con la ayuda de Dios y la fortaleza demostrada por el pueblo esa luz por la que tanto hemos esperado está muy cerca de nosotros, pero no podemos desmayar, y la lucha debe mantenerse hasta lograr los objetivos que nos hemos trazados”, recalcó el parlamentario tachirense.

Por último hizo un llamado a los venezolanos y en particular a los tachirenses a seguir en pie de lucha en el segundo día del paro cívico, “que sea mucho más contundente, y debemos estar atentos a los anuncios de la agenda de lucha que se haga, la cual debe ser mucho más recia contra la dictadura, pues nada nos va a sacar de las calles, porque si nuestras vidas o nuestra libertad contribuyen para sacar a Venezuela de esta crisis, que se haga la voluntad de Dios, que es el único y verdadero poderoso a quien sí se le debe tener temor, y los funcionarios policiales y los guardias nacionales que se han prestado para reprimir al pueblo no deben esperar en un nuevo gobierno clemencia porque sencillamente no se la han ganado, deben estar claros en eso”.

Nota de Prensa