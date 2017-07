Alcaldía de Córdoba develó placa en honor a Daniel Rodríguez

Publicado el: 26 Julio, 2017 Hora:2:33 PM

Cordobenses se unieron al homenaje realizado para Daniel Rodríguez

La Alcaldía del municipio Córdoba y el Concejo municipal realizaron un homenaje al joven Daniel Rodríguez, quien el pasado 19 de mayo perdió la vida en manos de grupos armados, quienes lo atacaron mientras protestaba de manera pacífica en contra del Gobierno nacional.

A la actividad asistieron familiares del joven, compañeros de estudio y miembros de la comunidad, quienes junto a la Alcaldesa del municipio Córdoba, Virginia Vivas y los Concejales del municipio, develaron una placa que se hizo en su honor y con lo que se oficializó el cambio de nombre de la plaza Cruz de la Misión, a Daniel Rodríguez.

“El pueblo de Córdoba le hace un homenaje póstumo a nuestro joven cordobense que fue abatido por hordas delictivas en el municipio. Aún no tenemos resultados de la investigación por la muerte de Daniel, para nosotros es difícil. Fue una noche de torturas y es increíble que hoy no se hayan castigado a los culpables, pero la justicia divina no falla. Él fue un joven valiente que perdió su vida, y que nos mantiene en luto activo en la jurisdicción. Daniel Rodríguez un estudiante de la UCAT, que quería la libertad para Venezuela”, expresó la alcaldesa Virginia Vivas.

Por su parte, Enrique Rodríguez, hermano de Daniel, expresó que nada reemplazará el cuerpo en vida de su familiar, sin embargo este homenaje mantendrá su espíritu y su alma presente, porque su recuerdo estará en cada uno de los corazones de las cordobenses.

Marlene Quevedo de Rodríguez, madre de Daniel, expresó que días antes de la muerte de su hijo, en conversaciones con él, éste le manifestó que si debía entregar su vida para que Venezuela recobrará la libertad, él lo haría con dignidad, por su país.

“Esas palabras me dolieron en el alma, y le dije que eso nunca te llegue a pasar hijo. Daniel fue un muchacho muy bueno, muy estudioso, amigo de sus amigas. Yo quiero que ustedes se unan a esta lucha que tenemos hoy, para tener una Venezuela digna y libre, y así evitar la muerte de muchos jóvenes”, indicó su madre.

Para finalizar el evento, fueron encendidas las luces que se dispusieron en la Cruz, la cual se engalanó con los colores de la Bandera Nacional, y así cerrar con broche de oro, la actividad organizada por la municipalidad en honor a Daniel.

Prensa Alcaldía Córdoba