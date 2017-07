Jesús Salcedo: “El único diálogo con el Gobierno es en la mesa de los venezolanos”

Publicado el: 25 Julio, 2017 Hora:3:47 PM

El concejal de San Cristóbal por Proyecto Venezuela, Jesús Salcedo, aseguró este lunes que la tolda amarilla tiene claro que “el único dialogo posible es con los venezolanos, porque son ellos los que no tienen un plato de comida que poner en la mesa”.

Esto lo señaló el edil ante los rumores de un supuesto diálogo que se habría dado el fin de semana entre el Gobierno nacional y algunos partidos de oposición, resaltando que no puede haber diálogo político porque ya no se trata de un “problema político, esto es un problema social; no es de los factores de oposición, sino que están involucrados todos los venezolanos”.

—El problema de Venezuela es el de la comida, es económico, porque el venezolano con cualquier cantidad de bolívares que se meta al bolsillo, no le alcanza para nada. Los 30 o 40 mil bolívares que le dan los bancos a los pensionados no les alcanzan ni para el medicamento de la tensión, y ni contar lo demás con un cartón de huevos a 18 mil y el kilo de azúcar a 10 mil. Así que la única mesa en la que debemos dialogar es en la mesa con los ciudadanos, para resolver el problema económico del país—, aseguró.

Sobre este punto, resaltó que la situación económica no se resuelve entregando unas bolsitas de mercado en los barrios como lo hiciera el fin de semana el gobernador Vielma Mora, por la visita de un ministro.

—Gobernador esto no se trata de entregar unas cajas en algunos sectores, se trata de que usted a los productores les cerró las vías para poder bajar los alimentos. Todas las empresas que expropiaron no están dando alimentos; la producción de pollos, ganados y demás alimentos ha ido en detrimento y hoy no tenemos cómo brindarle comida a nuestra gente. El problema pasó de lo político a lo social y no existe mejor política en lo social que hacer lo social sin política. Es ahí donde nosotros llamamos a los factores de oposición a entender que el único diálogo que podemos tener con el Gobierno es en la mesa de los venezolanos, donde no tienen cómo poner el alimento—, aseveró.

El edil afirmó igualmente que no puede haber diálogo político cuando tenemos un “ejército de ocupación con más de 15 cubanos con los que tienen a los venezolanos perseguidos e investigados, y amedrentan con grupos armados que ha pagado el Gobierno nacional y regional”.

Lamentó en este sentido los ataques contra la población por parte de grupos armados “con uniforme y sin uniforme” registrados en Andrés Bello, Torbes, Cárdenas y San Cristóbal. “Por eso no pueden ahora sobre la sangre de los venezolanos, no solo de los caìdos sino los heridos y los que han perdido familiares por la inseguridad que se vive en este país, seguir pensando en tener un diálogo de complacencia con el Gobierno”, señaló.

Elizabeth Montoya