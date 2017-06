Le recuerdan a militares tachirenses que están al servicio del pueblo no del Psuv

Publicado el: 25 Junio, 2017 Hora:3:35 PM

El diputado Carlos Valero (UNT) mientras conversaba con el coronel (Ej) José González, jefe del estado mayor de la Zodi Táchira.

El diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la fracción de Un Nuevo Tiempo, Carlos Valero, aseguró que desde el Táchira la exigencia a los uniformados es a respetar la Constitución y a cumplir con el juramento que hicieron a la Patria. De la misma manera insistió que la violencia no favorece a nadie en el país, “no hacemos llamados a golpes o alzamientos militares, exigimos respeto a la Carta Magna, al Estado de Derecho y a los derechos humanos”.

Valero informó que en San Cristóbal marcharon desde El Obelisco hasta el Cuartel Bolívar, sin ninguna novedad, donde fueron atendidos por el Coronel José Beltrán González, Jefe del Estado Mayor de la Zodi Táchira, a quien se le recordó que los cuerpos de seguridad no deben estar al servicio ni velar por ningún interés político, como ha sido en los últimos 18 años. “La lucha que estamos dando es por restablecer el hilo constitucional en Venezuela, vulnerado por el mismo Nicolás Maduro y eso le ha costado la vida a 75 venezolanos, siendo el 80 por ciento jóvenes, eso no puede ser, tiene que parar, aquí hay hambre y necesidades, la estamos pasando todos, menos aquellos que se olvidaron de la gente y no caminan con su pueblo sin estar escoltados”.

El abanderado por la tolda azul lamentó que la Fuerza Armada Nacional esté desprestigiada y repudiada por la mayoría de la población, debido al uso y abuso político partidista que hace de ella el régimen, “estamos claros que no son todos los hombres de uniforme, a ellos, los llamamos a que se sumen a hacer causa común la defensa de nuestra Constitución, no permitan ser arrastrados y etiquetados junto a aquellos que decidieron deshonrar un uniforme y manchar sus manos de sangre”.

El parlamentario insistió en que no por remover a comandantes de batallones y hasta de la misma Guardia Nacional quedan resueltos los problemas, “esta semana fueron asesinados dos muchachos y no basta con qué sean apresados e investigados los que accionaron las armas, aquí deben rendirle cuenta a la justicia sus superiores, basta de impunidad, por eso seguiremos en la calle, por todos aquellos asesinados por este gobierno quien dio la orden de silenciar a la disidencia, temen al libre pensamiento, temen al clamor del pueblo que los llevo en su momento a estar en los grandes cargos en instituciones y hoy se niegan a dejar por la vía democrática, han mostrado su verdadero rostro, el de golpistas como se presentaron ante el mundo en 1992”.