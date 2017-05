Aerolíneas no dejar a dirigentes opositores subir a los aviones por órdenes del Gobierno

Publicado el: 25 Mayo, 2017 Hora:5:25 PM

Diputados Franklin Duarte y Ezequiel Pérez no pudieron abordar sus vuelos

Un nuevo abuso y violación contra los derechos civiles y ciudadanos, así como contra la inmunidad parlamentaria de los diputados legítimamente electos por el pueblo se cometió este jueves en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se les prohibió el abordaje a los parlamentarios nacionales Franklin Duarte y Ezequiel Pérez, quienes ya tenían las reservaciones hechas y pagadas con antelación por la empresa Laser para trasladarse hasta el aeropuerto de La Fría.

Comentó Franklin Duarte que se quedaron totalmente sorprendidos cuando la joven que los atendió les indicó que no podían viajar porque estaban bloqueados.

— Cuando le pregunto a la señorita las razones del supuesto bloqueo, me hizo una pregunta – ¿usted es diputado de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)?, por supuesto que le contesté que sí, y ella me indicó: -no podemos hacer nada, son órdenes del gobierno, y no es solo Laser, es una orden para todas las aerolíneas no montar diputados nacionales y mucho menos dirigentes políticos de la MUD -.

Ante la sorpresa, -prosiguió Duarte- no dije más nada porque entiendo que no es la empleada la del problema; detrás de mí estaba Ezequiel Pérez y luego el exgobernador del Táchira César Pérez Vivas, a ellos también el sistema les arrojó la misma advertencia de vuelo bloqueado.

Esto, señaló Duarte, constituye una muestra más del abuso del poder por parte del régimen que no sabe pelear con herramientas democráticas, sino que utiliza el acoso y el chantaje para hacerse sentir, violando sistemáticamente los derechos de todos los venezolanos. Este desconocimiento que hoy nos hacen como ciudadanos y como parlamentarios pone en evidencia claramente el talante dictatorial del régimen de Maduro a quien ya se le cayó la careta y se siente desnudo frente al país y el mundo.

El parlamentario hizo un llamado a las empresas de las líneas aéreas “a no prestarse para hacerle el juego macabro al gobierno, porque si desconocen las órdenes arbitrarias que les están haciendo de manera coercitiva, probablemente amenazándolas con quitarles la concesión, a lo mejor en estos momentos en los que el gobierno se siente perdido lo haga, pero será por poco tiempo, mientras termina de derrumbarse todo ese castillo de maldad que están pretendiendo erigir en Venezuela, mientras que si el régimen continúa al frente del país más adelante no será solo la concesión, sino que podrían quitarle, con la desfachatez que acostumbran, hasta los propios aviones. Eso es lo que deben reflexionar, porque en ninguna parte del mundo se ve esta grosería”.

Indicó Duarte que “a pesar de los reiterados acosos del gobierno para evitar lo inevitable, que no es otra cosa sino la salida de la presidencia del nefasto Nicolás Maduro y un cambio de dictadura hacia la democracia y la libertad, los diputados, la dirigencia de la MUD y un pueblo entero que rechaza precisamente tanto abuso por parte del poder, nos mantendremos en la calle, porque lo que está en juego es el futuro de todo un país que decidió luchar hasta que la dictadura caiga para nuestros hijos tengan el país con el que han venido soñando”.

Magaly Guerrero