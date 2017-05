Venezolano Enzo Bacino brilló durante tres presentaciones de los Latin Billboard 2017

Publicado el: 25 Mayo, 2017 Hora:5:00 PM

Pese a la crisis que atraviesa el país, siempre queda espacio para buenas noticias; sobre todo si se trata de venezolanos que se esfuerzan en dejar en alto el nombre de Venezuela ante el mundo. Tal es el caso del reconocido músico y baterista Enzo Bacino, quien el pasado 27 de abril brilló durante tres de las grandes presentaciones de la gala de los Latin Billboard 2017, en Miami.

Bacino, oriundo de la capital larense, tuvo el honor de tocar esa noche junto al mexicano Alejandro Fernández (en su participación junto a Morat), así como con la banda Reik, que interpretó el tema “Ya me enteré”. El venezolano también participó en la presentación especial que hicieron Pedro Capo, Luis Figueroa y Christian Pagan, cantantes y actores de la serie de Telemundo “Guerra de Ídolos”.

“Estoy muy emocionado de poder mostrarle al mundo entero un poco del talento que existe en Venezuela, y creo que en el país todos deben saber que hay muchos venezolanos afuera esforzándonos por dejar en alto nuestra bandera y las cosas buenas que existen en nuestra tierra”, dijo el baterista.

Asimismo, destacó que -en particular- se sintió muy cómodo tocando con Alejandro Fernández, por cuestiones de géneros musicales. “Yo soy más de la música pop y por eso me sentí como pez en el agua. Fue un gran honor que Alejandro y su equipo me escogieran para este show tan importante”, expresó quien en 2014 recibió el Mara de Platino (edición internacional) como músico y productor del año.

No es la primera vez que Enzo Bacino muestra su talento en los Billboard, pues en la edición de 2016 (el año pasado) hizo de las suyas junto a la también mexicana Alejandra Guzmán y Alejandro Ortiz; y participó en el lanzamiento mundial en vivo del tema “Imaginar”, de Víctor Manuelle y Yandel.

Vasta trayectoria

Desde muy joven Enzo Bacino se ha mostrado apasionado por la música, al punto que está 100% dedicado a esta profesión. En Venezuela, es toda una referencia tocando su instrumento, por la adrenalina que -se nota- descarga cada vez que pone las baquetas en la batería.

En 2011, el larense fue nominado al Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Folclórico, junto a la banda Santoral. También estuvo nominado a los Premios Pepsi Music junto a la banda Chuchuguanza en dos categorías, y en una tercera junto a Santoral.

Bacino, ha trabajado junto a grandes celebridades de la música latina como lo son Frank Quintero, Tercer Cielo, Ilan Chester, Asier y Pavel (de Caramelos de cianuro), René González, Reik, Yandel, entre otros; participaciones que lo consagran en el mundo de la música.

Actualmente, a parte de su labor baterista, también participa como músico en la serie que Telemundo está grabando sobre la vida de la cantante Jenni Rivera. “Cuando me llamaron para salir en cámaras en esta serie, no lo podía creer; pero cuando se cree y confía en Dios, todas las puertas se abrirán (…) Estoy orgulloso de ser venezolano y de dejar el nombre de mi país en alto”, acotó.

Julio Urribarrí