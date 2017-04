Bloque chavista del CLET acusa a Laidy Gómez y Gaby Arellano de disturbios

Publicado el: 25 Abril, 2017 Hora:5:24 PM

El bloque revolucionario del Consejo Legislativo del estado Táchira denunció en la vocería de Omar Hernández, que con paramilitares y mercenarios, la derecha del Táchira ha ejecutado asesinatos, robos a mano armada, asedio general en las comunidades, violando el Estado de derecho en la salud, el libre tránsito, la educación, al tiempo que responsabilizan a Laidy Gómez y Gaby Arellano como autoras intelectuales de la quema del Saime, la casa del PSUV y la prefectura de Rubio, demostrando que la dirigencia de oposición solo ha producido terrorismo, abandono, desidia y muerte.

-La derecha en medio de su desespero por llegar al poder, a través de un Golpe de Estado, desarrollan su capacidad destructiva, arremetiendo contra instalaciones de entidades públicas, con saldo de heridos y muertos, hechos lamentables, como el perpetrado contra Paola Ramírez, quedando demostrado que el asesino es un dirigente de Vente Venezuela y jefe de movilización de María Corina Machado; así como la agresión al comisionado de la PNB William Muñoz, agredido con objeto contundente en el cráneo.

Aparte de causar muertes que achacan al Gobierno, le echan plomo al pueblo organizado que sale a limpiar las calles para permitir el libre tránsito, demostrando que no son pacíficos que son terroristas, cuando aparte de los incendios ejecutados en Junín han intentado quemar escuelas, en municipios gobernados por alcaldes y concejales de la oposición, donde se ha intensificado el terrorismo, cuando se han convertidos principales proveedores de logística, como ha sido demostrado en la utilización de materiales de construcción para trancar las vías y generar zozobra en estas colectividades.

Los alcaldes y concejales de la oposición en sus municipios han demostrado ser los mayores generadores de violencia, llegando a demostrar sus altos niveles de odio cuando se ha visto la saña con la que destruyen obras de la revolución para su pueblo, como Corpoelect, Inces, las barandas y jardines de la avenida 19 de Abril.

“El Plantón” iniciado pacíficamente terminó incendiando la ciudad, con saldo de heridos en las filas de la revolución, como de funcionarios policiales impactados con balas disparadas con armas de alta potencia por parte de delincuentes y mercenarios pagados e infiltrados en las barricadas del terror.

En cada Plantón, afirmó Omar Hernández, hay armas de fuego en manos de sujetos que solo buscan generar muertes y confusión, que no requiere de mayores análisis, para determinar que esta derecha tiene objetivos netamente golpistas a la que no le interesa el llamado a elecciones, ni diálogo, porque, esta vía no les garantiza el poder absoluto, que si lo permite un gobierno de facto impuesto por un Golpe de Estado.

Ahora le corresponde investigar a los organismos jurisdiccionales estos hechos, porque no podemos permitir que se siga matando, colocando en riesgo la vida y la seguridad de los bienes y las personas, de las instituciones públicas y privadas sin que se aplique la ley y se procesen a los responsables en los Tribunales correspondiente.

En este sentido, Hernández, lamentó la más de una veintena de muertos y centenares de heridos en todo el país, producto del macabro llamado a “Plantón”, así los hechos suscitados en Pueblo Nuevo, donde utilizaron la euforia deportiva ante la victoria del Deportivo Táchira, para atacar la sede Zonal 21 de la GNB, que representa una grave afrenta a la institucionalidad del Estado, donde una turba de jóvenes, intentaron ingresar con violencia al comando militar retando a la FANB.

-Con qué intención fueron a invadir la sede militar?, acaso, ese es un acto de protesta pacífica?, no, eso es una provocación, una violación a la Ley Orgánica dela Seguridad de la Nación; pregunten qué hubiese ocurrido si ese tipo de eventos fuese sido en EE.UU, que según la oposición es el mejor modelo de democracia del mundo; simplemente estuvieran presos y procesados por sedición y otros cargos con penas superiores a los 20 años de cárcel, destacó Hernández.

No podemos permitir que sigan falleciendo inocentes como ha ocurrido en los últimos ochos luego del llamado del 19 de Abril; como los reportados en las últimas 48 horas en Mérida y Táchira, que reportan muertes en extrañas circunstancias, cuando los hoy occisos se encontraban acompañando estos grupos violentos, para luego ser encontrado sin signos vitales en un lugar apartado de donde compartía con los presuntos verdugos.

_ De estos hechos deben descubrir los responsables, ya basta que esta derecha apátrida siga matando y destruyendo para achacarle la autoría de estos delitos al Gobierno revolucionario, que como su pueblo, es amante de la paz y del bienestar común; rechazamos la violencia de donde venga; ya se ha determinado con pruebas en mano presentadas por el Gobernador José Gregorio Vielma Mora, que comprometen a César Pérez Vivas como financista de la violencia y los actos terroristas del “Plantón”, asi como de Gaby Arellano y Laidy Gómez de los actos terroristas de los municipios de frontera.

Por otra parte, Omar Hernández, destacó que los enemigos del pueblo, son ellos, porque que moral pueden tener un Sergio Vergara, la alcaldesa Gutiérrez o cualquier otro seudolíder de VP, PJ, Vente Venezuela o cualquier otro micro partido de la derecha para vilipendiar al Gobernador, cuando fueron electos para resguardar, fiscalizar y hacer contraloría por la defensa de los intereses del Estado y del pueblo tachirense y lo único que han producido es abandono, desidia, destrucción y muerte , convirtiéndose en seres detestables en la sociedad venezolana y tachirense.

Para concluir reiteró Omar Hernández, “la derecha tomo la vía del terrorismo, no quieren elecciones, ni diálogo, porque a través del Golpe de Estado evaden la Constitución y las leyes, para dar al traste con nuestro estamento jurídico, por eso el bloque de la patria del Consejo Legislativo unido al pueblo del Táchira, al Gobernador Vielma Mora, concejales de la patria y parlamento comunal, sigue solidario con el pueblo del Táchira, con Nicolás Maduro y el poder popular organizado que hará respetar la CRBV y el Estado de Derecho en el país.

Prensa CLET