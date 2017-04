Alcalde ante ataques contra monjas: “Los señores del Gobierno no tienen temor a Dios”

Publicado el: 25 Abril, 2017 Hora:5:36 PM

El alcalde del municipio Cárdenas, Ricardo Hernández, le salió al paso a los señalamientos hechos en su contra por parte de sectores oficialistas y particularmente rechazó los ataques a las monjas del Hospital San Antonio de Táriba, a quienes desde una cuenta en tuiter tildaron como “terroristas”, mensaje que fue avalado por el Gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora, tras realizarse el denominado plantón.

La autoridad municipal en primer lugar hizo referencia a los señalamientos formulados por el prefecto de la localidad Jesús Reyes, quien denunció un supuestos ataque contra la sede de la delegación .“ Queremos rechazar de manera contundente los señalamientos falsos y maliciosos que ha emitido el delegado y quien también es presidente de la cofradía de la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba, donde me señala de un supuesto ataque a la sede de la prefectura”.

Aseguró que esa sede no fue atacada en ningún momento y explicó que la misma queda al lado de la policía municipal de Cárdenas y por esa razón ordenó a los funcionarios policiales, realizar las diligencias urgentes y necesarias para dejar constancia del estado físico en que se encuentra. Hernández indicó que las instalaciones se encuentran intactas y no sufrieron ningún tipo de ataque , como así lo confirmaron los vecinos y los registros de las cámaras que se encuentran en el lugar .

De igual forma, Hernández rechazó las acusaciones del secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, coronel Ramón Cabezas, quien a través de sus redes lo responsabilizó de obstaculizar el paso por la avenida Antonio José de Sucre. Manifestó que el funcionario gubernamental lo acusó de tenerle odio al pueblo “odio es lo que ustedes le han tenido durante 17 años al pueblo, y la evidencia es que nos han puesto a aguantar hambre, a padecer las enfermedades sin conseguir medicamentos, nosotros lo que hacemos es trabajar por el pueblo y los invito tanto al señor delegado como al secretario de seguridad, a que nos reunamos y hagamos mesas de trabajo, para conseguir lo que no le han dado al pueblo durante estos 4 años que han gobernado. Señor Cabeza bastante le he informado de los índices delictivos que tenemos en el municipio Cárdenas y es allí donde ustedes tienen que hacer presencia, antes de atacarnos y antes de emitir falsos testimonios”.

Sobre el caso de las monjas que a través de las redes sociales calificaron como “terroristas “, el alcalde del municipio Cárdenas manifestó que son situaciones que no le extrañan de los señores del Gobierno, quienes aseguró no tienen temor a Dios. “No tienen temor ni de lo que dicen, no tienen ningún tipo de miramiento de lo que ellos siguen emitiendo y señalando de manera infundada. Las monjas del hospital San Antonio de Táriba, como lo hizo todo el país, se plantaron en las calles para rezar, para pedir, para orar por usted señor Gobernador, inclusive por los que hoy nos tienen sometidos. Ellas lo que quieren es que las condiciones del país mejoren para todos los venezolanos”.

Levantaron obstáculos en las vías del municipio

Ricardo Hernández informó que de manera responsable , como ha sido su obligación y compromiso desde muy tempranas horas de la mañana de este martes, ordenó la salida de las cuadrillas de trabajadores para limpiar y remover los escombros y obstáculos en todas las vías afectadas en el municipio.

“ El llamado es a la población para que las protestas se mantengan de forma pacífica, sin atentar contra los bienes públicos y privados , nosotros como administradores de este municipio debemos velar por los bienes públicos y privados, no tiene sentido arremeter contra ellos, toda vez que el Gobierno jamás nos va a reponer esas cosa a las que podamos ocasionarle algún tipo de daño, el objetivo es mantenernos en las protestas pacíficas, dentro del marco de la Constitución y de la ley, pero siempre respetado los derechos de los terceros y los bienes públicos y privados”, puntualizó.

Prensa alcaldía Cárdenas