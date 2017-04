Alcaldía de SC continúa en las calles con 5 grupos de trabajo despejando y limpiando vías

Publicado el: 25 Abril, 2017 Hora:5:28 PM

“Debido a las manifestaciones que se han venido generando en San Cristóbal desde el pasado 19 de abril la alcaldía de este municipio bajo órdenes de la alcaldesa Patricia de Ceballos, prosigue ejecutando el plan de contingencia para el despeje de las vías de circulación que han sido evidentemente afectadas por grupos de personas que vienen atentando contra los bienes y servicios públicos de la ciudad”.

Así lo expresó Ysrael Ruiz, director de servicios públicos de la alcaldía de San Cristóbal, quien indicó que este martes 25 se prosigue efectuando los trabajos de despeje de vías de tránsito como Barrio Bolívar, la avenida España, avenida Los Agustinos, avenida Ferrero Tamayo, inmediaciones de la ULA y UNET, Santa Teresa, Colinas de Carabobo y avenida Libertador, avenida Guayana, La Popita y Barrio Obrero, así como se espera atender los sectores de Barrio Sucre, Quinimarí y Barrio Libertador.

Indicó el funcionario que igualmente se realiza la recolección general de desechos sólidos en la ciudad a través de las 21 rutas dispuestas, así como también se están reforzando las rutas que el día de ayer, motivado a las acciones de protestas por parte de los ciudadanos, quedaron sin cumplirse.

Ruiz destacó que, en este plan de contingencia para el despeje de las vías de circulación, la dirección de servicios públicos e infraestructura municipal, ha dispuesto de más de 100 funcionarios, quienes han salido a trabajar desde muy tempranas horas del día, divididos en 5 grupos de labores, y para ello, ha habilitado 10 camiones volteos, recolectando hasta horas del medio día, más de 20 toneladas de escombros y material ferroso, así como otros objetos utilizados en estas manifestaciones.

“Estamos trabajando hasta las 02:00 de la tarde en jornada de calle con estos 5 grupos, -resaltó ruíz- ello motivado al resguardo y seguridad tanto del personal como del transporte de carga; no obstante, se programó el servicio de una cuadrilla que labora en horario nocturno en zonas que no estén tan congestionadas y que no se corra ningún tipo de peligro tanto personal como material”.

Llamado a trabajar en conjunto

Lamentó el vocero que, mediante las redes sociales, vía Twitter, el gobierno regional anuncie públicamente por su cuenta @Tachira_Segura, y se atribuya el trabajo de la limpieza y despeje de vías que con tanto esfuerzo viene ejecutando la administración municipal desde el amanecer.

Ante ello, Ysrael Ruiz, hizo un llamado al gobierno de Táchira para que conjuguen esfuerzos y así lograr restablecer el despeje de las vías de San Cristóbal, ya que, sumando los trabajadores del ejecutivo regional y el municipal, se logrará la normalidad del libre tránsito; y que no sucede el inconveniente de ayer cuando un camión fue retenido arbitrariamente por más de 6 horas por la policía nacional, imposibilitando el normal servicio de la recolección de basura en las comunidades.

Igualmente, Ruíz les hizo un exhorto a quienes han salido a protestar de manera violenta, obstaculizando las vías, y​deteriorando los bienes públicos para que depongan ese proceder, porque el daño que están causando va en detrimento del bienestar colectivo.

Prensa Alcaldía SC