8 mil 865 funcionarios participan en dispositivo Carnavales Seguros 2017

Publicado el: 25 febrero, 2017 Hora:1:22 PM

A través del Plan a Toda Vida Venezuela, el gobierno del Táchira desplegó este viernes el dispositivo “Carnavales Seguros 2017” con 8 mil 865 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de seguridad en todo el estado, además de 224 unidades a fin de atender cualquier situación que se pudiese presentar durante el asueto carnavalesco.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, quien señaló que también serán colocadas a disposición 31 ambulancias de soporte avanzado, a diferencia de las que se mantienen en ambulatorios, hospitales, centros de diagnostico integral (CDI) y clínicas privadas, 2 grúas, tres unidades de rescate, tres cisternas, 375 motos y un número importante en reserva por si se llegase a presentar alguna contingencia.

“Hoy más que presentar un número importante de hombres y mujeres que fueron desplegados en el operativo Carnavales Seguros 2017, es mantener una programación constante y permanente en los 257 puestos de control, que estarán hasta el día jueves dos de marzo, para prevenir los accidentes, ya que estamos en tiempo donde se aumenta la ingesta de bebidas alcohólicas, la velocidad en los vehículos y los amigos de lo ajeno”, subrayó.

Agregó que durante el despliegue aplicarán sanciones correspondientes a aquellos ciudadanos que conduzcan en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas, a fin de evitar el mayor número de accidentes viales que enluten la familia tachirense.

Continúo el primer mandatario regional que también se mantendrá un equipo importante de guarda bosques desplegados al mando del Ministerio de Ecosocialismo y Agua para proteger el medio ambiente. “Estamos entrando en un fuerte verano y nuestros bosques son vulnerables a los incendios, que muchas veces son provocados por personas inescrupulosas”, acotó.

Funcionarios prestos a la ciudadanía

“Hoy agradezco a todos los funcionarios que se apartarán de sus seres queridos durante el asueto de carnaval para mantener la seguridad, custodia y protección del pueblo del Táchira. Dios los bendiga a cada uno de ustedes por ese esfuerzo; gracias por la entrega y por sus niveles de superación al entender que estamos prestos a la ciudadanía. Por eso estamos orgullosos de su accionar.”

Por otra parte, Vielma Mora felicitó a los dos guardias nacionales que se negaron al traslado de un ciudadano incurso en narcotráfico que fue liberado por un juez. “Estos dos funcionarios fueron amenazados por el juez al negarse a cumplir una orden y no ser parte de la corrupción; cumplieron con su sagrado deber”.

Anunció que en los próximos días realizará la entrega de las condecoraciones de rigor a los dos guardias nacionales y enviará carta de felicitación al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana por tener dos excelentes funcionarios.

Protección para los turistas del Táchira

Por su parte, Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, añadió que este importante organismo ha desplegado más de 629 funcionarios tanto de las direcciones municipales, regionales, nacionales y agrupaciones voluntarias, quienes han sido la columna vertebral de atenciones en el trabajo mancomunado por parte de los organismos de administración de desastres.

“De igual manera este despliegue comprende la utilidad de 93 vehículos, relacionados con ambulancias, unidades de rescate, unidades de atención inmediata, camiones cisternas, motos y camiones contra incendios”, dijo Canal.

Además Berenice Santacruz, presidente de la Corporación Tachirense de Turismo (Cotatur), manifestó que la corporación se mantiene presta con alegría para recibir a todos los turistas que desean venir a disfrutar en el paraíso de las tierras andinas.

“En este carnaval Cotatur tiene muchas rutas para sus visitantes pero en especial estamos promocionando la ruta del Complejo Turístico “La Trampa”, la trampa en que todos queremos caer en el municipio Uribante, un campamento turístico espectacular recuperado por el Gobierno nacional”.

Finalmente Santacruz exhortó a todos los ciudadanos a realizar turismo responsable, no arrojando desechos sólidos, no conducir si han ingerido bebidas alcohólicas y no alejarse de los grupos que nos acompañan, ya que en la medida que se cuiden las riquezas y el paraíso andino que tenemos, podemos seguir disfrutando de él.