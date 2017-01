La Mud debe elegir un candidato único

Por Jesús Alfonzo Sánchez

Cada día el gobierno militarista-comunista de Maduro se coloca al margen de la Constitución y se fortalece con el desconocimiento y persecución contra la Asamblea Nacional (único poder legitimo) y de opiniones disidentes que emerge de la opinión pública nacional e internacional. El liderazgo opositor que hace vida dentro de la MUD es criticado por la torpeza en el diseño de estrategias que son personalistas como se refleja sin estupor en la ambición desmedida de cada aspirante a la silla de Miraflores. Si esta es una realidad inocultable donde nadie quiere ceder ni un milímetro de aspiración presidencial según la cual es legitima por norma constitucional, que todo venezolano por nacimiento, mayor de 30 año y de estado seglar puede aspirar a la presidencia de la Republica sin previa capacidad administrativas y capacidad suficiente de patrimonio para responder civil y penalmente de daños y perjuicios que ocasione a la hacienda publica nacional.

En consecuencia es mas sencillo convocar una elección interna y elegir con el voto secreto sin exclusión alguna el candidato único presidencial como se hace en toda sociedad democrática para enfrentarlo al oficialismo que deseamos cambiar con un programa de gobierno unitario y así todos rememos con fuerza en una sola dirección aun contra viento y marea, y de seguro que no vamos a naufragar porque en la unión esta la fuerza y la verdad se impone ante el mal.

La verdad es que da la impresión que los políticos o politiqueros que integran la alianza democrática son ambiciosos sin limite sin mirar hacia atrás ni a los lados ya que solo ven a financistas, y estos en recuperar la inversión, es así de sencillo como se cocina las elecciones en este país que luce podrido por la corrupción en distintos ámbitos de la actividad grupal para optar a cualquier puesto o posición de notoriedad o de decisiones como elegir una junta de condominio, una reina de carnaval o una mis Venezuela (…) se impone el trafico de influencia por no decir la corrupción que maneja billetes verde del narcotráfico que esta en todo como los militares en la vida administrativa de la Venezuela chavista y /o de cualquier oscura dictadura.

No es extraño para nadie que los actuales diputados de la AN que por cierto no cobran porque el gobierno de Maduro no envía el presupuesto correspondiente al parlamento sin embargo muchos de ellos no dejan de mostrar en sus respectivas regiones donde fueron electos la pomposidad y majestad de ser Diputados con bonanza luciendo camionetas lujosas con choferes y asistentes que se exhiben con desfachatez de ser aspirante a gobernador o Alcalde de su entidad federal sin aparentar por decencia de imagen que no están cobrando el sueldo de Diputado y de paso son personas que no tienen bienes de fortuna familiar sino todo lo contrario fueron sorprendidos (lotería) de haber salido electo diputado por la descomunal hemorragia de votos del insólito 6 de diciembre del 2015 que nadie aposto con exactitud los millones votos para elegir 112 diputados de la MUD para conformar MAYORIA CALIFICADA en la Asamblea Nacional que no se manejo con humildad, sabiduría, estrategias y pragmatismo para demostrar con hechos la mayoría parlamentaria y defenestrar la dictadura militar chavista-cubana con la constitución en la mano y el voto popular.

La reciente exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana, reunida la semana pasada, señala con claridad de imágenes el estado de ánimo que impregna nuestro clima social: “La actual realidad venezolana es extremadamente crítica. Una gran oscuridad cubre nuestro país. Estamos viviendo situaciones dramáticas… Que dibujan un oscuro panorama que se agrava cada día que pasa, porque no se ponen correctivos a los males y porque la causa que los genera avanza como una tenaza que se va cerrando, con sus secuelas opresivas y destructoras. Esta cultura de muerte en la que estamos sumidos configura un estado de acciones y decisiones moralmente inaceptables que descalifica éticamente a quien lo provoca, mantiene o justifica”.

Hay que hacer parlamento de calle y parlamento de provincia, el contacto directo conecta las voces de la gente en el compartir de familia, escuchar sus inquietudes, cada diputado debe reunirse con la comunidad que los recibe, visitar caseríos del estado anfitrión, no es solo contactarse más directamente con lo que piensa y siente la gente, sino explicarles a ellos lo que por el país hacen los diputados de la AN. Si 112 diputados hicieran eso en cada estado, estaríamos contactando 112 hogares, si añadimos las asociaciones de vecinos, se puede estimar que 30 personas multiplicado por 112 diputados arroja 3.360 personas. En conclusión el contacto directo día a día con más de tres mil personas podría contabilizar más 300 mil de personas, que se convierte alud, bola de nieve. Si a eso sumamos programas radial, televisión digital, prensa escrita, redes digitales, con protestas por hambruna, enfermedades, escasez de alimentos, hiperinflación que diluye el mísero ingreso del ciudadano de a pie, colocar un socorro “SOS” al mundo civilizado que la delincuencia desbordada amparada por el gobierno militar azota sin piedad a la población indefensa de Venezuela frente a los ojos cerrados del gobierno que preside Nicolás Maduro que pronto rendirá de verdad cuestas en el banquillo de los acusados ante el pueblo venezolano y ante la corte penal internacional.

La marcha del 23 de Enero convocada por directiva AN y MUD fue un espectáculo político mas de incertidumbre que existo porque solo sirvió para entregar un petitorio electoral al rector comodín del CNE que solo sabe llevar, traer mensajes de las rectoras de Tibisay. De modo que hay que mirar el espejo cóncavo que indica que hay muchos aspirantes pero falta el líder único-candidato que no existe en MUD ni fuera de ella que capitalice el descontento de un 85% de población contra el régimen militar-chavista-cubano. Hay que salir “Ya” con nuestro candidato presidencial, líder único a patear con la verdad y energía las calles y pueblos de Venezuela.

Así de las cosas.

