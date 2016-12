En el baúl de los recuerdos 2016 (Parte I)

Publicado el: 24 diciembre, 2016 Hora:2:03 PM

Por Robert Alvarado

La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad Calvin Coolidge A veces la vida separa a las personas para que puedan darse cuenta de cuánto significan el uno para el otro. Paulo Coelho

Así sean cosas buenas o malas, por esta época conjugamos en nuestra memoria lo que nos ha acontecido durante el año, procurando escudriñar el futuro e impulsándonos a cantar al estilo del bolerista Roberto Ledesma, “Donde está corazón”(https://www.youtube.com/watch?v=EncI-jtTAeM). Otras veces recordamos un hecho a través de un objeto que regala la vida para que el que lo recibe se acuerde. Con ese sentir enunciaré los hechos que hicieron sacudir a los venezolanos y que están en nuestra memoria, sucedidos en el año 2016 y que fueron publicados en esta columna con la ayuda de muchos de mis lectores que cada semana me honran con su atención. Empezaré a sacar de este baúl todos esos recuerdos, espero les guste y a otros espero que no se molesten por la verdad, que le comentaremos en dos parte por el poco espacio que tengo.

Abrimos el año 2016: “El juez Jaimito va al imperio mismo”, el Juez Rector y Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, Jaime Velásquez Martínez estuvo en la época decembrina del año 2015 pasado sus vacaciones judiciales por 14 días en el imperio de USA, en la ciudad de Orlando, disfrutan junto a toda su numerosa familia de Disney Word. Como siempre, y cuando pobre, muchos lo esperaban en su terruño natal, el Estado Apure, donde acostumbraba ir para cantar al pie de un arpa el pasaje “Sentimiento apureño”(https://www.youtube.com/watch?v=kmie7FvMJtE), una canción de dos poetas: Valentín Carucí y Pedro Emilio Sánchez, pero no fue así se nos fue al imperio mismo, por tener su corazón mirando hacia el norte, como buen revolucionario rojo rojito, olvidándose de dar ejemplo fiel a lo dicho por Joaquín Torres García: “nuestro norte es el sur”, eslogan tomado por los chavistas y predicado por sus camaradas de los pueblos sur de América… Nadie sabe si se fue hacer lo mismo este año, algunos insidiosos aseguran que fue a celebrar el triunfo del nuevo presidente de USA, Donald Trump.

Sigo sacando recuerdos de este baúl: el Caso Ferris Chatarras de Bolipuerto, caso totalmente manipulado, como todo en la justicia del horror; según me informan, por parte del MP ha privado la violación del debido proceso a los imputados, la tergiversación de la verdad y la detención arbitraria de los involucrados, algo innecesario por ser un caso técnico sin incidencia penal, usado solo para tapar un acto de corrupción de jerarcas chavistas simulando otro que no es tal, violando derechos humanos a inocentes y dañándose bienes de la Nación con premeditación para justificar negocios poco claros. Este caso se denunció a cabalidad, resultado: los culpables libres y los denunciantes presos, los juzgadores del horror invirtieron los papeles.

Entre muchos casos que saco, escojo uno con un concepto o terminología nueva: “Sadismo Judicial”, utilizado para describir las prácticas inhumanas generadoras del placer cuasi orgásmico que siente un personero gubernamental infligiendo dolor, menosprecio y vejamen a cualquier preso político y sus familiares, en especial a los niños que ven desbordada su comprensión por la contrariedad de una justicia generadora de penurias y desventuras, circunstancias adversas que parecieran llevar al éxtasis a cuanto operador de justicia, ex profeso, se convierte en agente activo del sadismo de quienes mueven sus hilos, cual marionetas, desde las alturas del Poder Ejecutivo, Ciudadano o Judicial. Las causas penales instruidas contra los presos políticos, en las que a diario se quebranta la confianza en la administración imparcial de justicia, son fuente de placer en tanto resultado de aberraciones concebidas al calor de desviaciones y desequilibrios psicológicos o emocionales devenidos en prácticas de sadismo confundidas con el ejercicio del poder sin reparar en los perniciosos efectos de creerse amo y señor de la vida de quienes resultan incómodos para el gobierno.

Un protagonista de esas ejecutorias es particularmente significativo, denunciado por el suscrito en una columna que titulé “Amaneció de golpe”, a propósito de un (https://www.youtube.com/watch?v=wPVGJnRI1ao) film venezolano sobre los eventos que se suscitaron la noche del golpe de Estado en Venezuela el año 1992, y que traigo a colación para retomar el tema de la destitución del Fiscal Superior de Barinas, Alexander González Vizcaya, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción, por no decir latrocinio, al parecer fue jugando en la supuesta apropiación de unos vehículos en la que se vieron involucrados varias mujeres fiscales del Ministerio Público, destituidas porque ese ilícito habría afectado intereses de un connotado empresario con vinculaciones en el alto gobierno (http://www.exclusivaenlaweb.com.ve/…/destituyen-al-fiscal-s…). Sin duda, es aberrante la prostitución en la que ha caído nuestro sistema judicial venezolano. Proceso que comenzó cuando la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, permitió que se iniciara un proceso constituyente que no aparecía en ningún lado en nuestro estamento jurídico, dando lugar al nacimiento del régimen dictatorial diseñado por la mente maquiavélica de Fidel Castro no sólo para chulearnos todos nuestros recursos sumiendo en la ruina a nuestro país sino también para crear un estado de terrorismo judicial entre los venezolanos, con repercusiones tristes y lamentables en Barinas, donde muchos abogados no denuncian hechos como los aludidos ni el PEAJE PROCESAL por miedo a represalias en contra de ellos o sus clientes.

De este baul saco más y me encuentro algo como “La marcha sin retorno de Escarra hacia la Unellez” (https://www.youtube.com/watch?v=gMDVWnr3wZg) un eslogan que tuvo por varios años el jurista de pésima ortografía, que expresó que el comandante Chávez era un dictador y que lo acusaría ante La Haya por crímenes de Lesa Humanidad, eso lo dijo en el programa “La Entrevista”, conducido por el periodista Miguel Ángel Rodríguez del canal RCTV INTERNACIONAL, aseverando: “Venezuela ha agotado la instancia judicial ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual “esta abarrotada” de denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela”. Señalamiento contra Hugo Chávez, distintos jueces y funcionarios del gobierno de Venezuela, de mucha gravedad, implicando crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de personas que han sido ilegalmente privadas de su libertad por razones políticas o incluso por capricho de Hugo Chávez, así como en contra de venezolanos que se encuentran en el exilio… más de esa entrevista dice que Hugo Chávez violaba la Constitución, las Leyes y los derechos humanos de todos los venezolanos, en base a lo establecido en los artículos 333 y 350 de la carta magna (https://www.youtube.com/watch?v=B1VKbb-c0k0). Ese denunciante, acusador de oficio, hoy es el defensor de esta revolución madurista que antes el mismo la aborrecía. Un doctorado honoris causa que se lo dio una universidad que hoy está cuestionada por los barineses desde su intervención que lleva 16 años de revolución. Durante este tiempo de intervención arbitraria y violatoria de los derechos constitucionales, en la Unellez se ha observado un progresivo deterioro institucional que afecta principalmente las áreas de docencia, investigación, extensión, mantenimiento de infraestructura y equipos y clima organizacional. En la actualidad, en el área de docencia destaca una creciente proporción de docentes contratados, en comparación con el periodo de autonomía, cuando al contrario, la gran mayoría de sus profesores eran fijos. La política actual de no convocar concursos públicos para docentes, tiene grandes repercusiones para la institución. Por un lado, es comprensible que un docente contratado por horas, aplique mayores esfuerzos en las actividades generadoras de su mayor fuente de sustento, pero si este mismo profesional gana un concurso, tendrá la obligación de realizar actividades de investigación y extensión que, posteriormente, van redundar en beneficio de sus labores de docencia, pero como dice el dicho, los burros se buscan para rascarse. El Escarra es llevado a los cuadros de honores de esta revolución.

La corrupción y narcotráfico salen de este baúl, vinculandos a la revolución, específicamente con revolucionarios del centro occidente mencionados en el artículo ¿León y Reyes, de corruptos a narcotraficantes?, con una reserva impuesta en este caso que se debe al Segundo Escrito complementario del Recurso de Apelación de fecha 06/11/2014 que interpuse ante el TSJ contra una desestimación de denuncia solicitada por Luisa Ortega para proteger al gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia. Dicho recurso de apelación contiene el denominado “Libro Rojo”, titulado “JULIO LEON CORRUPCIÓN POLÍTICA TRÁFICO DE ARMAS EN NOMBRE DE CHÁVEZ” (http://bit.ly/22akMfw, http://bit.ly/21nw3GR), así como “3 recibos que evidencian el financiamiento de la campaña de Julio León Heredia con recursos provenientes del narcotráfico, específicamente de Walid Makled” (http://bit.ly/1TUg6JI). “Certificadas con la firma de Makled, las facturas suman un aporte de 12,9 millones de bolívares fuertes destinados “para gastos comunicacionales de la campaña electoral del candidato del PSUV a la Gobernación del Estado Yaracuy, Sr. Julio León Heredia” …el libro sacó a la luz pública las supuestas facturas que la gente de León Heredia dio a Makled como respaldo de sus tres donativos: 3,2 millones de bolívares fuertes el 4 de julio de 2008 en tiempos de las primarias internas del PSUV, 5,7 millones el 9 de agosto de 2008 ya como candidato oficial de Chávez y, finalmente, 4 millones más el 2 de septiembre de 2008.” Se denunció con pruebas concretas y solo se obtuvo como redultado un silencio total propiciado por la Fiscal General en connivencia con su esposo para lograr protección en favor de Julio León Heredia, muchos dicen en San Felipe que viene para este próximo año 2017 Diosdado Cabello como candidato a la gobernación de PSUV, para lavarle la cara a la revolución de las corruptelas y delitos de otro orden que ha dejado Julio León Heredia a su paso por la gobernación.

Saco de este baúl algo que se dijo en la AN: manos a las obras… Pongamos el país en marcha, lo cual contrasta con lo sucedido en el coloso del sur. Vimos en los medios internacionales que una comisión especial del Senado de Brasil analizó el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, y votó por su destitución. Así el parlamento brasilero se hizo respetar haciendo valer su autonomía, en Venezuela es otro el cantar, no pudieron hacer nada de los objetivos planteados cuando tomaron posesión del hemiciclo, se fueron a un dialogo que solo le dio oxigeno político al gobierno y revivió al régimen de Maduro.

Muchas frases, títulos, quedaron sin sacar, los nombraré por el poco espacio: La doble moral de un narcotraficante; Feliz cumpleaños, @miguelhotero; Por la carta no… por la partida sí. Seguiré la próxima semana con la segunda parte y ¡Feliz Navidad!

