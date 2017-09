Laidy Gómez: “Hay que convertir la decepción en fuerza para salir a votar”

Publicado el: 24 Septiembre, 2017 Hora:7:03 PM

En un multitudinario acto realizado en la población de Rubio, pueblo natal de Laidy Gómez, candidata a la Gobernación del estado Táchira, se inició la campaña electoral en la entidad andina con miras a las elecciones regionales a celebrarse el próximo 15 de octubre.

Acompañada de representantes de las diferentes organizaciones políticas que integran la coalición opositora, la aspirante se trasladó hacia su pueblo natal para enviar un mensaje dirigido a vencer la abstención y a derrotar a quien actualmente ocupa el Palacio de Los Leones, sede del gobierno regional, “le pedí a mi comando de campaña que me dejara romper el protocolo electoral, que dice que la campaña debe iniciarse en San Cristóbal que es el municipio más grande del estado, pero dije que tenía que iniciar en mi tierra , que tenía que venir a darle las gracias al pueblo que siempre me ha dado victorias y que me ha llevado a los sitiales que he tenido que representar”, expresó.

Gómez agradeció el apoyo que tuvo de las diferentes organizaciones políticas, y que le permitió llegar a donde está, “hay que tener coraje para asumir un reto político de llegar a dirigir un estado, que es el plato predilecto del gobierno, este es el estado predilecto del gobierno porque es el estado que más negocios le da a las Fuerzas Armadas por las vías ilegitimas, el estado fronterizo del Táchira es la lonchera de las Fuerzas Armadas por la gasolina, por el contrabando , por las trochas, por la matraca”, expresó

Dijo que tiene el arduo trabajo de pedirle al pueblo confianza para que sienta razones y esperanzas y vuelva a creer que el voto es el arma sagrada del pueblo, al mismo tiempo que indicó que no es golpista sino demócrata y defiende la Constitución.

Agradeció a la ciudad de Rubio, cuna de la democracia, no solo por parir a Carlos Andrés Pérez y a Leonardo Ruiz Pineda, sino que parió a Laidy Gómez que es un mujer que tiene en su sangre la lucha política para defender al pueblo “tenemos que salir a votar porque tenemos que cobrarle al gobierno, que en el hogar y en la mesa cuando nos sentamos a comer falta un miembro de la familia, bien porque lo mató el régimen, bien porque tuvo que salir huyendo a buscar vidas en otro país, o porque es un preso político que no puede estar compartiendo con su familia”.

Le pidió a los presentes que salgan a tocar puertas y conquistar el pueblo y a decirle que los hijos que ha parido Rubio no se resignan y que van a salir a dar una pela descomunal de votos “no le estamos pidiendo al pueblo que confíe en el CNE, le estamos pidiendo al pueblo que confíe en los hombres y mujeres que nos levantamos a las 5 de la mañana el día de las elecciones y vamos a los centros electorales a defender el voto del pueblo, yo que hoy vine a decirle a ustedes que gracias a mi Táchira noble estoy a unos días de representarlos a ustedes como la Gobernadora, tengo moral para pedirle al pueblo que confíen en los hombres y mujeres que cuidamos los votos”.

A esa persona que dice que no hay que votar – continuó- hay que visitarlo, hay que tocarle la puerta y hay que decirle que hay que votar porque en la calle nos asesinan con perdigones, con bombas lacrimógenas, con tiros y con bala y plomo del estado, pero nosotros le cercenamos por la vía legitima el poder en las mesas, porque lo que sabemos hacer los demócratas es votar y ganarle elecciones a un gobierno que vino a desgraciarle la vida a Venezuela.

Le pidió a los jóvenes que han vivido en resistencia, y a las madres que están angustiada, que vayan y le pidan al pueblo que conviertan la impotencia, la depresión la humillación y la decepción en fuerza para salir a votar, hay que llenarse de ímpetu y coraje para decirle al pueblo que no abandonen el elemento sagrado que es el voto, “Laidy Gómez representa al pueblo, no defiende un proyecto personal”, indicó.

Pidió confianza porque el vientre de Rubio da hombres de buena vida, y buenos hombres, “el vientre de la tierra rubiense da gente trabajadora, con coraje y valentía, da hombres sabios a quienes vamos a llamar y a pedirle que se incorporen porque los necesitamos a todos, este no es un proyecto de partidos políticos, es una tarea de partidos políticos, es una obligación de partidos políticos y también es un tarea de la sociedad y por eso tenemos que pedirle que vengan con nosotros”.

