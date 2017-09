Elías Matta: Escasez de gasolina expone corrupción de PDVSA

El vicepresidente de la comisión permanente de energía y petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Elias Matta

Zulia.- El presidente de Un Nuevo Tiempo en el Zulia y Vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Elias Matta, aseveró que la escasez de gasolina ha existido en Venezuela desde hace meses atrás, pero ha sido manejada y disimulada por la alternancia de su distribución, “es ahora que el problema llegó al Área Metropolitana de Caracas e inocultable”.

Matta indicó que en inumerables ocasiones ha denunciado publicamente la destrucción que el gobierno ha ejecutado contra Petroleos de Venezuela (Pdvsa) “y no pueden negar que son los responsables de la caída creciente y dramática de la capacidad de producción de crudo, donde hemos perdido un millón 450 mil barriles en 14 años, no pueden decir que no son los responsables de la la inoperancia de las refinerías nacionales que han llegado a reducir su capacidad de operación efectiva, hasta un 60% – 40 % – según la fuente – de su capacidad nominal de procesamiento”.

En ese sentido señaló que la importación creciente de gasolina, diésel, productos intermedios como nafta catalítica y otros aditivos, para poder mezclar y producir gasolina en el ámbito nacional, dada la inoperancia de nuestras refinerías. De la misma manera que resaltó “los que están a la cabeza de Pdvsa han puesto en marcha la importación de crudo liviano o naftas para ser usados como diluente de crudos pesados, ante la pérdida de producción de crudos livianos y medianos en Venezuela, es por eso que decimos con responsabilidad que la empresa nacionalizada manifiesta negligencia de los gerentes y operadores, son los que han causado daños irreversibles, en muchos casos, a nuestros yacimientos”.

El abanderado de la tolda azul no desestimó que la ausencia de mantenimientos preventivos debidamente programados y suspendidos de manera arbitraria, irracional y violatoria de las normas de seguridad, se ha traducido en incontables incidentes y en lamentables accidentes que han causado pérdidas de vidas y cuantiosos danos patrimoniales a los que hasta la fecha nadie asume. “Es por ello que responsablemente, expertos en la materia, denunciamos la corrupción, el lavado de dinero, los robos, la inseguridad interna, no le interesa al Ejecutivo que sea investigado, pero en esta oportunidad la información ha fluido y las razones de fondo de esta escasez, han estado allí expuestas, para todos y no tienen como negarla”.

El diputado no pudo dejar de referirse de los comentarios del actual Ministro de Petróleo, a los que catalogó de “infelices” al mismo tiempo que descalificó el silencio que ha mantenido el presidente de Pdvsa, frente a la problemática, “ambos, personajes indignos, portadores de títulos profesionales, a los cuales anteponen sus intereses personales y su inquebrantable deseo de permanecer dentro una farsa que esta destruyendo a Venezuela, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, son los autores intelectuales de la crisis que está padeciendo el pueblo, sin quitarle responsabilidad a su el que ahora no sabe qué pasó en la industria petrolera, Rafael Ramírez. Eulogio Del Pino, cínicamente ha dicho que el culpable de la escasez de gasolina es Donald Trump ¿Acaso Trump ha destruido a PDVSA? ¿Quién o quienes han estado al frente de la empresa los últimos quince años? ¿No hay gasolina porque no llega la importada o porque no se produce en el país? ¿O será porqué se la roban para contrabandearla? Eulogio no responde, no balbucea, nada, no puede articular una respuesta”.

El dirigente de UNT resaltó que luego que los precios del crudo bajaron de los 100 dólares por barril hasta los 35 $/B, el dinero que se despilfarra y se roba, se nota. “Es tan grave que ya el hecho de comprar gasolina, diésel y crudo, pesa. Ahora cuando Pdvsa pierde el crédito y se le exige prepago, el asunto se complica y aún más que los Estados Unidos ha comenzado a exigir cumplimiento y han dictado medidas en resguardo de su seguridad, encontrar cartas de crédito a favor de Pdvsa o emitidas por la empresa, comienzan a ser toxicas y difíciles de encontrar. Tener que comprar como prepago, sin contar con CITGO, en mercados europeos, indios, rusos o asiáticos, es extremadamente complejo, porque hay que tener dinero en mano, es a mayor costo y mucho tiempo adicional de viaje”.

Agregó que no se entiende ni tampoco hay que ser estudiado en la materia para entender cómo es que Venezuela con las mayores reservas de crudo del mundo, hoy produce menos gasolina y diésel que Colombia “¿Cómo es eso, Eulogio? Tú has tenido altos cargos en PDVSA, y el régimen, en los últimos quince años, fuiste vicepresidente, presidente y ministro, ahora nuevamente ministro, entonces ¿Por qué hay escasez de combustible en el país?”

El parlamentario Elías Matta, precisó que Venezuela requiere importar, cuando menos entre 40 y 60 mil barriles diarios de gasolina, es decir entre un millón 200 mil barriles y un millón 800 mil barriles al mes, para mantener un precario equilibrio de distribución. Eso significa gastar mil 500 millones de dólares anuales. “Pero no hay dinero para tantos barriles”.

